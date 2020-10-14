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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çeyrek altın ne kadar oldu? 14 Ekim altın fiyatları

Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Çeyrek altın 788 lira oldu

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,91 artışla 486,2 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 788 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 223 liradan satıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 788 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 223 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,91 yükselişle 486,2 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


  • SALI ÇARŞAMBA
  • Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 481,60 481,80 486,00 486,20
  • Cumhuriyet Ata Lira 3.174,00 3.195,00 3.202,00 3.223,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 439,20 443,20 443,00 447,00
  • Lira(Tam) Ziynet 3.102,00 3.122,00 3.130,00 3.150,00
  • Yarım Ziynet 1.551,00 1.561,00 1.565,00 1.575,00
  • Çeyrek Ziynet 775,00 780,00 783,00 788,00

Altın kaplamalı baklava yaptı: Dilimini 550 liradan satıyor
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Bursa'da baklavacı Argün Gürol, 24 ayar saf altın ile kaplı baklava yaptı.
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Altın kaplamalı baklavanın dilimini 550 lira olarak belirleyen Gürol, amaçlarının, baklavaya olan değeri göstermek olduğunu dile getirdi.
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Argün Gürol, “İki gün önce ürettik. İnsanların ilgisini çekiyor. Baklavayı merak edip, görmek isteyenler var. Altını sarraflarda özel olarak çektiriyoruz. Tadı aynı dedi.
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Altın kaplamalı baklava yaptı: Dilimini 550 liradan satıyor
Bursa'nın İznik ilçesinde 24 ayar altın kaplamalı baklava yapıldı. Altın kaplamalı baklavanın dilimi 550 liradan satılıyor.
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