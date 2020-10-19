Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Çeyrek altın 784 lira oldu

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 784 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 210 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,17 yükselişle 484,2 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
- CUMA PAZARTESİ
- Alış Satış Alış Satış
- 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 483,20 483,40 484,00 484,20
- Cumhuriyet Ata Lira 3.184,00 3.195,00 3.189,00 3.210,00
- 22 Ayar Bilezik(Gr.) 441,00 445,00 441,40 445,40
- Lira(Tam) Ziynet 3.112,00 3.132,00 3.117,00 3.137,00
- Yarım Ziynet 1.556,00 1.566,00 1.559,00 1.569,00
- Çeyrek Ziynet 778,00 783,00 779,00 784,00