Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Kapalıçarşıda altın fiyatları Çeyrek altın 784 lira oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çeyrek altın ne kadar oldu? 19 Ekim altın fiyatları

Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Çeyrek altın 784 lira oldu

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,17 artışla 484,2 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 784 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 210 liradan satıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 784 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 210 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,17 yükselişle 484,2 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • CUMA PAZARTESİ
  • Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 483,20 483,40 484,00 484,20
  • Cumhuriyet Ata Lira 3.184,00 3.195,00 3.189,00 3.210,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 441,00 445,00 441,40 445,40
  • Lira(Tam) Ziynet 3.112,00 3.132,00 3.117,00 3.137,00
  • Yarım Ziynet 1.556,00 1.566,00 1.559,00 1.569,00
  • Çeyrek Ziynet 778,00 783,00 779,00 784,00

Altın kaplamalı baklava yaptı: Dilimini 550 liradan satıyor
FOTOĞRAF 6
Title
Bursa'da baklavacı Argün Gürol, 24 ayar saf altın ile kaplı baklava yaptı.
Title
Altın kaplamalı baklavanın dilimini 550 lira olarak belirleyen Gürol, amaçlarının, baklavaya olan değeri göstermek olduğunu dile getirdi.
Title
Argün Gürol, “İki gün önce ürettik. İnsanların ilgisini çekiyor. Baklavayı merak edip, görmek isteyenler var. Altını sarraflarda özel olarak çektiriyoruz. Tadı aynı dedi.
Title
Title
Title
Altın kaplamalı baklava yaptı: Dilimini 550 liradan satıyor
Bursa'nın İznik ilçesinde 24 ayar altın kaplamalı baklava yapıldı. Altın kaplamalı baklavanın dilimi 550 liradan satılıyor.


Abone Ol Google News
Telekomda maç başladı

Telekom'da maç başladı

​Haftanın kapanışında Galatasaray, Alanyaspor'u konuk ediyor.
Türkiyenin 24 saati

Türkiye'nin 24 saati

​Hasta sayısındaki artış sürüyor.
57 ile yağış uyarısı

57 ile yağış uyarısı

Meteorolojiden yarın için son tahminlerini açıkladı.
Akıncı değil Mankurt

Akıncı değil Mankurt

Kıbrıs'ta Türk nüfusu nasıl yüzde 68'den yüzde 18'e düştü?
11 hakim ve savcı ihraç edildi

11 hakim ve savcı ihraç edildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu kararını verdi.
Canlı yayında<br> saldırı anı

Canlı yayında
saldırı anı

Ermenistan sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

23 günün özeti

23 günün özeti

27 Eylül'de başlayan çatışmaların kronolojisi.

Adana'da<br> hareketli dakikalar

Adana'da
hareketli dakikalar

Polis camı kırarak müdahale etti.
Ermenistan<br> Terter'i vuruyor

Ermenistan
Terter'i vuruyor

Pamuk fabrikasına 7 top mermisi atıldı.
Değiştirmemiz şart

Değiştirmemiz şart

Erdoğan, ​İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi'nin açılışında konuştu.
Koronadan kaçan<br>oraya yerleşiyor

Koronadan kaçan
oraya yerleşiyor

Nüfusu bir milyon kişi arttı, arazi fiyatları uçtu.
Dört milyon <br>kişiye müjde

Dört milyon
kişiye müjde

​Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi..
İçişleri Bakanlığı açıkladı

İçişleri Bakanlığı açıkladı

34 yerleşim yerinde karantina uygulanıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.