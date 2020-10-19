Çeyrek altın ne kadar oldu? 19 Ekim altın fiyatları Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Çeyrek altın 784 lira oldu Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,17 artışla 484,2 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 784 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 210 liradan satıldı.

Haber Merkezi 19 Ekim 2020, 17:45 Son Güncelleme: 19 Ekim 2020, 17:52 AA