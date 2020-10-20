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Çeyrek altın ne kadar oldu? 20 Ekim Kapalıçarşı altın fiyatları

Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar oldu?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,45 azalışla 482 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 781, Cumhuriyet altını 3 bin 196 liradan satıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 781 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 196 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,45 düşüşle 482 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


  • PAZARTESİ SALI
  • Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 484,00 484,20 481,80 482,00
  • Cumhuriyet Ata Lira 3.189,00 3.210,00 3.175,00 3.196,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 441,40 445,40 439,50 443,50
  • Lira(Tam) Ziynet 3.117,00 3.137,00 3.103,00 3.123,00
  • Yarım Ziynet 1.559,00 1.569,00 1.551,00 1.561,00
  • Çeyrek Ziynet 779,00 784,00 776,00 781,00

24 ayar altın kaplamalı baklava yaptı: Dilimi 550 lira
OYNAT 00:50
24 ayar altın kaplamalı baklava yaptı: Dilimi 550 lira
Bursa'nın İznik ilçesinde 24 ayar altın kaplamalı baklava yapıldı. Altın kaplamalı baklavanın dilimi 550 liradan satılıyor. Argün Gürol, 'İki gün önce ürettik. İnsanların ilgisini çekiyor. Baklavayı merak edip, görmek isteyenler var. Altını sarraflarda özel olarak çektiriyoruz. Tadı aynı' dedi.

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