Çeyrek altın ne kadar oldu? 20 Ekim Kapalıçarşı altın fiyatları Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar oldu? İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,45 azalışla 482 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 781, Cumhuriyet altını 3 bin 196 liradan satıldı.

Haber Merkezi 20 Ekim 2020, 17:33 Son Güncelleme: 20 Ekim 2020, 17:39 AA