Ekonomi Altın haftayı düşüşle kapattı Çeyrek altın 658 liraya geriledi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çeyrek altın ne kadar oldu? 5 Şubat altın fiyatları

Altın haftayı düşüşle kapattı: Çeyrek altın 658 liraya geriledi

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,09 azalışla 405,70 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 658 lira, Cumhuriyet altını 2 bin 694 liradan satıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 658 lira, Cumhuriyet altını 2 bin 694 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,09 düşüşle 405,7 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • PERŞEMBE CUMA
  • Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 410,00 410,20 405,50 405,70
  • Cumhuriyet Ata Lira 2.702,00 2.723,00 2.673,00 2.694,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 374,00 379,00 370,00 374,00
  • Lira(Tam) Ziynet 2.641,00 2.661,00 2.612,00 2.632,00
  • Yarım Ziynet 1.321,00 1.331,00 1.306,00 1.316,00
  • Çeyrek Ziynet 660,00 665,00 653,00 658,00

Altın fiyatlarında sürpriz: Altı ayın en düşük seviyesinde
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Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 422,2 liradan tamamladı.
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Gram altın, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından 27 Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyesi olan 418,2 lirayı gördü ve saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 418,7 lirada dengelendi.
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Aynı dakikalarda çeyrek altın 687 lira, Cumhuriyet altını da 2.808 liradan satılıyor.
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Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 düşüşle 1.823 dolar seviyesinden alıcı buluyor.
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Analistler, dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişlerin etkisiyle altının ons fiyatındaki düşüş eğiliminin üçüncü güne taşındığını bildirdi.
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Yurt içinde, ekonomi yönetiminin piyasa dostu adımları ve Merkez Bankası'nın sıkı duruşu ile dolar kurundaki düşüşün devam ettiğini vurgulayan analistler, dolar kurunun, yabancı finansal kuruluşların Türk lirası uzun pozisyonlarında hedef gösterdikleri 6,85 seviyesine inilebileceğini, bu durumda altının gram fiyatının düşüş eğilimini sürdürmesinin beklenebileceğini söyledi.
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Analistler, bugün, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ile reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı ve ABD'de fabrika siparişleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.860 doların direnç, 1.800 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.
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Çeyrek altın 687 lira, Cumhuriyet altını 2.808 liradan satılıyor
Altın fiyatlarında sürpriz: Altı ayın en düşük seviyesinde
Altının gram fiyatı, 418,2 lira ile 27 Temmuz 2020'den bu yana gördüğü en düşük seviyeye geriledi.
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