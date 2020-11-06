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Çeyrek altın ne kadar oldu? 6 Kasım altın fiyatları

Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Çeyrek altın 872 lira oldu

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,81 artışla 538,70 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 872, Cumhuriyet altını 3 bin 570 liradan satıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 872 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 570 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,81 yükselişle 538,7 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


  • PERŞEMBE CUMA
  • Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 523,80 524,00 538,50 538,70
  • Cumhuriyet Ata Lira 3.452,00 3.473,00 3.549,00 3.570,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 477,70 481,70 491,00 495,00
  • Lira(Tam) Ziynet 3.373,00 3.393,00 3.468,00 3.488,00
  • Yarım Ziynet 1.687,00 1.697,00 1.734,00 1.744,00
  • Çeyrek Ziynet 843,00 848,00 867,00 872,00
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