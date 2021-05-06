Çeyrek altın 783 lira oldu

Altın rezervinin bulunduğu bölgede 2 tane tarlasının olduğunu ifade eden Mustafa Bozkurt, Köyümüzde yoğun bir altın madeni olduğu söyleniyor. Rezervin olduğu bölgede 2 tane tarlam var burada altın madeni olduğunu geçen yıl öğrendik. 100 bin lira olan tarlama bir anda 150 bin lira vermeye başladılar. Ben de durumdan şüphelenip vermedim. Ama tarlalarımın değeri 5 katına çıkarsa hiç düşünmeden satarım. Köyden diğer vatandaşların da bölgede arsaları var emlakçılar sıklıkla gelip gidiyor. Sadece benim tarlaya 3 tane emlakçı gelip gitti. Tarlaları almak istediler ama anlaşamadık. Burada 20 yıl yetecek altın olduğu söyleniyor dedi.