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Ekonomi Kapalıçarşıda altın fiyatları Altının gramı günü 476 liradan tamamladı
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Çeyrek altın ne kadar oldu? 7 Ekim altın fiyatları

Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Altının gramı günü 476 liradan tamamladı

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,58 azalışla 476 liradan tamamladı. Kapanışta çeyrek altın 771 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 157 liradan satıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 771 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 157 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,58 düşüşle 476 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


  • SALI ÇARŞAMBA
  • Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 478,60 478,80 475,80 476,00
  • Cumhuriyet Ata Lira 3.154,00 3.175,00 3.136,00 3.157,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 436,50 440,50 433,80 437,80
  • Lira(Tam) Ziynet 3.082,00 3.102,00 3.065,00 3.085,00
  • Yarım Ziynet 1.541,00 1.551,00 1.532,00 1.542,00
  • Çeyrek Ziynet 771,00 776,00 766,00 771,00

Altın kaplamalı baklava yaptı: Dilimini 550 liradan satıyor
FOTOĞRAF 6
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Bursa'da baklavacı Argün Gürol, 24 ayar saf altın ile kaplı baklava yaptı.
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Altın kaplamalı baklavanın dilimini 550 lira olarak belirleyen Gürol, amaçlarının, baklavaya olan değeri göstermek olduğunu dile getirdi.
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Argün Gürol, “İki gün önce ürettik. İnsanların ilgisini çekiyor. Baklavayı merak edip, görmek isteyenler var. Altını sarraflarda özel olarak çektiriyoruz. Tadı aynı dedi.
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Altın kaplamalı baklava yaptı: Dilimini 550 liradan satıyor
Bursa'nın İznik ilçesinde 24 ayar altın kaplamalı baklava yapıldı. Altın kaplamalı baklavanın dilimi 550 liradan satılıyor.


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