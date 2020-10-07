Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Altının gramı günü 476 liradan tamamladı

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 771 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 157 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,58 düşüşle 476 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
- SALI ÇARŞAMBA
- Alış Satış Alış Satış
- 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 478,60 478,80 475,80 476,00
- Cumhuriyet Ata Lira 3.154,00 3.175,00 3.136,00 3.157,00
- 22 Ayar Bilezik(Gr.) 436,50 440,50 433,80 437,80
- Lira(Tam) Ziynet 3.082,00 3.102,00 3.065,00 3.085,00
- Yarım Ziynet 1.541,00 1.551,00 1.532,00 1.542,00
- Çeyrek Ziynet 771,00 776,00 766,00 771,00