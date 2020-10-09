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Ekonomi Kapalıçarşıda altın fiyatları Çeyrek altın 800 liraya yaklaştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çeyrek altın ne kadar oldu? 9 Ekim altın fiyatları

Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Çeyrek altın 800 liraya yaklaştı

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,14 artışla 489,5 liradan tamamladı. Çeyrek altın 793 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 245 liradan satıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 793 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 245 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,14 yükselişle 489,5 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • PERŞEMBE CUMA
  • Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 483,80 484,00 489,30 489,50
  • Cumhuriyet Ata Lira 3.188,00 3.209,00 3.224,00 3.245,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 441,20 445,20 446,25 450,25
  • Lira(Tam) Ziynet 3.116,00 3.136,00 3.151,00 3.171,00
  • Yarım Ziynet 1.558,00 1.568,00 1.575,00 1.585,00
  • Çeyrek Ziynet 779,00 784,00 788,00 793,00
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