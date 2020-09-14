Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Gram altın günü yükselişle tamamladı

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 765,00 lira, Cumhuriyet altını 3 bin130 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,66 değer kazanarak 472,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
- CUMA PAZARTESİ
- Alış Satış Alış Satış
- 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 468,70 468,90 471,80 472,00
- Cumhuriyet Ata Lira 3.090,00 3.111,00 3.109,00 3.130,00
- 22 Ayar Bilezik(Gr.) 427,60 431,60 430,00 434,00
- Lira(Tam) Ziynet 3.020,00 3.040,00 3,038,00 3.058,00
- Yarım Ziynet 1.510,00 1.520,00 1.519,00 1.529,00
- Çeyrek Ziynet 755,00 760,00 760,00 765,00