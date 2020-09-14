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Ekonomi Kapalıçarşıda altın fiyatları Gram altın günü yükselişle tamamladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çeyrek altın ne kadar oldu? Kapalı çarşıda gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını fiyatı

Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Gram altın günü yükselişle tamamladı

Bugün altın ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,66 değer kazanarak 472 liradan tamamladı. Haberimizde gram, çeyrek, Cumhuriyet altının cuma günü ve bugün kapanış fiyatlarını bulabilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 765,00 lira, Cumhuriyet altını 3 bin130 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,66 değer kazanarak 472,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • CUMA PAZARTESİ
  • Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 468,70 468,90 471,80 472,00
  • Cumhuriyet Ata Lira 3.090,00 3.111,00 3.109,00 3.130,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 427,60 431,60 430,00 434,00
  • Lira(Tam) Ziynet 3.020,00 3.040,00 3,038,00 3.058,00
  • Yarım Ziynet 1.510,00 1.520,00 1.519,00 1.529,00
  • Çeyrek Ziynet 755,00 760,00 760,00 765,00

Altın kaplamalı baklava yaptı: Dilimini 550 liradan satıyor
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Altın kaplamalı baklavanın dilimini 550 lira olarak belirleyen Gürol, amaçlarının, baklavaya olan değeri göstermek olduğunu dile getirdi.
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Argün Gürol, “İki gün önce ürettik. İnsanların ilgisini çekiyor. Baklavayı merak edip, görmek isteyenler var. Altını sarraflarda özel olarak çektiriyoruz. Tadı aynı dedi.
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Altın kaplamalı baklava yaptı: Dilimini 550 liradan satıyor
Bursa'nın İznik ilçesinde 24 ayar altın kaplamalı baklava yapıldı. Altın kaplamalı baklavanın dilimi 550 liradan satılıyor.
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