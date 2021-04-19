Kapalıçarşı'da çeyrek altın 746 lira oldu

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 746 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 56 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,11 düşüşle 460,70 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
- CUMA PAZARTESİ
- Alış Satış Alış Satış
- 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 461,00 461,20 460,50 460,70
- Cumhuriyet Ata Lira 3.038,00 3.059,00 3.035,00 3.056,00
- 22 Ayar Bilezik(Gr.) 420,50 424,50 420,00 424,00
- Lira(Tam) Ziynet 2.969,00 2.989,00 2.966,00 2.986,00
- Yarım Ziynet 1.484,00 1.494,00 1.483,00 1.493,00
- Çeyrek Ziynet 742,00 747,00 741,00 746,00