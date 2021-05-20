Ekonomi Kapalıçarşıda çeyrek altın 818 lira oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 818 lira oldu

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,84 artışla 505,20 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 818 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 349 liradan satıldı.

Haber Merkezi AA
Çeyrek altın ne kadar oldu? Kapalıçarşıda altın fiyatları
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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 818 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 349 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise salı günkü kapanışa göre yüzde 0,84 yükselişle 505,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, salı günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • SALI PERŞEMBE
  • Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 500,80 501,00 505,00 505,20
  • Cumhuriyet Ata Lira 3.300,00 3.321,00 3.328,00 3.349,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 457,00 461,00 460,60 464,60
  • Lira(Tam) Ziynet 3.225,00 3.245,00 3.252,00 3.272,00
  • Yarım Ziynet 1.613,00 1.623,00 1.626,00 1.636,00
  • Çeyrek Ziynet 806,00 811,00 813,00 818,00

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