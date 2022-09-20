Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personel alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; başvurular 30 Eylül 2022 saat 09.00'da başlayıp 14 Ekim 2022 saat 17.30'da sona erecek. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde başvuru tarih aralığında aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak yapacaklardır. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
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