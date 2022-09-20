Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personel alım ilanı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 37 psikolog, 16 Öğretmen, 19 Sosyal Çalışmacı, 2 Veteriner, 1 Mühendis (inşaat), 1 Mühendis (gıda) ve 4 Fizyoterapist olmak üzere 80 sözleşmeli personel ve 150 idare memuru öğrencisi alımı yapılacak.

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