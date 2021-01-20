Çiflikköy'de mahkemeden satılık meyve bahçesi

Satışa çıkarılan meyve bahçesi Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolununun batısında bin 287 m mesafede olup etrafı tarım arazisi olup çevresi kısmen orman bitki örtüsü ile kaplıdır.
İlanla ilgili daha detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz
Satışa çıkarılan meyve bahçesi Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolununun batısında bin 287 m mesafede olup etrafı tarım arazisi olup çevresi kısmen orman bitki örtüsü ile kaplıdır.
İlanla ilgili daha detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz
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