Ekonomi Çiflikköyde mahkemeden satılık meyve bahçesi
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Çiflikköy'de mahkemeden satılık meyve bahçesi

Yalova ili Çiftlikköy ilçesi Denizçalı köyündeki 31900 m² meyve bahçesi Yalova Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından satılacaktır.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meyve bahçesi.
Meyve bahçesi.

Satışa çıkarılan meyve bahçesi Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolununun batısında bin 287 m mesafede olup etrafı tarım arazisi olup çevresi kısmen orman bitki örtüsü ile kaplıdır.

İlanla ilgili daha detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

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