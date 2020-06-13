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Ekonomi Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları için son tarih 30 Haziran
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Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları için son tarih 30 Haziran

Tarım ve Orman Bakanlığı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları için son tarihin “30 Haziran” olduğu hatırlatması yapıldı.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ödenen tarımsal desteklemeler, ÇKS Yönetmeliği çerçevesinde ve Tarım Bilgi Sistemi’nde oluşturulan kayıtlar üzerinden çiftçilere ödeniyor.

Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği’nin 6. madde 2. fıkrasına göre "Üretim yılına ilişkin çiftçi başvuruları, üretim yılının 30 Haziran tarihinde sona erer" denilmekte.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Çiftçi Kayıt Sistemi için yapılacak başvurular, yönetmelikle belirtildiği üzere 30 Haziran 2020’ye kadar devam etmektedir.

Üreticilerimiz, ÇKS başvurularını 27 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘2014 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği’nin ilgili maddesi gereği bu tarihe kadar gerçekleştirebilecekler aksi halde tarımsal desteklemelerden faydalanamayacaklardır. Bildiğiniz gibi, özellikle içinde bulunduğumuz salgın sebebiyle, siz değerli üreticilerimizi korumak amaçlı mümkün olduğunca işlemlerin dijital ortamdan yapılmasına önem vermekteyiz.

Bu bağlamda, üreticilerimiz il/ ilçe müdürlüklerimize gelmeden e-devlet üzerinden veya çiftçilerimize kesintisiz hizmet veren https://eciftci.tarbil.gov.tr üzerinden de yapabileceklerdir.

Söz konusu işlemler, başvuru evrakları (güncelleme için ÇKF Formu ve Çiftçi Belgesi ile birlikte) 30 Haziran 2020 tarihine kadar il / ilçe müdürlüklerine teslim edilmek şartı ile yapılabilecektir. Üreticilerimizin 2020 yılı tarımsal desteklemelerinden faydalanabilmeleri için 30 Haziran tarihine kadar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaatlarını gerçekleştirmeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatır bereketli sezon dilerim” dedi.

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