Çiftlik Bank soruşturmasında bir kişi daha tutuklandı

Sakarya’da Çiftlik Banka yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Taraklı ilçesinde bulunan Çiftlik Bank’a “Usulsüz faaliyet yürütüldüğü” şikayetiyle Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında H.T., isimli bir şüpheli Geyve İlçesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bulaşıkçılık yaptığı ortaya çıktı

Usulsüz faaliyetlerle çok sayıda kişiyi mağdur ederek kaçan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın bulaşıkçı olarak çalıştığı öne sürüldü. Eğlence mekanı sahibi Sabahyıldızı, Aydın hakkında "Bu kadar insanın mağdur edildiği bir organizasyonun başında bizim bulaşıkçı Mehmet Aydın'ın olmasına çok şaşırdık" dedi.

Belediye başkanı da mağdur

Büyük kar vaatlerinde bulunarak binlerce kişiden milyonlarca lira toplanan Çiftlik Bank sisteminin çökmesi üzerine şirkete ait mal varlıklarına el konulurken, tesislerden de bir bir Çiftlik Bank tabelaları sökülmeye başlandı. Kayyum ataması yapılması beklenen şirketin Uruguay’a kaçan kurucusu Mehmet Aydın’ın mağdur ettiği kişiler arasında bir de belediye başkanı olduğu ortaya çıktı.

Dün eşi tutuklanmıştı

Sakarya'da, Çiftlik Bank soruşturması kapsamında şirketin yönetim kurulu üyesi Cemal Çolak ile şirket sahibinin eşi Sıla Aydın tutuklanmıştı.

Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, usulsüz faaliyet yürüttükleri iddiasıyla Çiftlik Bank yöneticileri hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Çiftlik Bank Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Çolak (35), Üsküdar'daki evinde gözaltına alındı. Çolak'ın evinde arama yapan ekipler, bazı evraklara el koydu.

Çolak'ın emniyetteki ifadesinde, şirkete güvenlik görevlisi olarak başladığını, daha sonra yönetici olduğunu, durumdan haberi olur olmaz istifa ettiğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Çolak, sağlık kontrolünün ardından Geyve Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan, soruşturma kapsamında şirketin sahibinin eşi Sıla Aydın da Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim oldu.

EKONOMİ Çiftlik Bank'ın kurucusu hakkında ilginç detay: Bulaşıkçılık yapmış

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