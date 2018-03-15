EkonomiÇiftlik Bank soruşturmasında bir kişi daha tutuklandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çiftlik Bank soruşturmasında son dakika gelişmesi

Çiftlik Bank soruşturmasında bir kişi daha tutuklandı

Sakarya'da, Çiftlik Bank soruşturması kapsamında gözaltına alınan bir kişi daha tutuklandı. Dün soruşturma kapsamında Yönetim Kurulu Üyesi Cafer Çolak ve Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın tutuklanmıştı.

Haber MerkeziDiğerIHA
Çiftlik Bank tesisleri
Çiftlik Bank tesisleri

Sakarya’da Çiftlik Banka yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Taraklı ilçesinde bulunan Çiftlik Bank’a “Usulsüz faaliyet yürütüldüğü” şikayetiyle Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında H.T., isimli bir şüpheli Geyve İlçesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bulaşıkçılık yaptığı ortaya çıktı

Usulsüz faaliyetlerle çok sayıda kişiyi mağdur ederek kaçan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın bulaşıkçı olarak çalıştığı öne sürüldü. Eğlence mekanı sahibi Sabahyıldızı, Aydın hakkında "Bu kadar insanın mağdur edildiği bir organizasyonun başında bizim bulaşıkçı Mehmet Aydın'ın olmasına çok şaşırdık" dedi.

Belediye başkanı da mağdur

Büyük kar vaatlerinde bulunarak binlerce kişiden milyonlarca lira toplanan Çiftlik Bank sisteminin çökmesi üzerine şirkete ait mal varlıklarına el konulurken, tesislerden de bir bir Çiftlik Bank tabelaları sökülmeye başlandı. Kayyum ataması yapılması beklenen şirketin Uruguay’a kaçan kurucusu Mehmet Aydın’ın mağdur ettiği kişiler arasında bir de belediye başkanı olduğu ortaya çıktı.

Dün eşi tutuklanmıştı

Sakarya'da, Çiftlik Bank soruşturması kapsamında şirketin yönetim kurulu üyesi Cemal Çolak ile şirket sahibinin eşi Sıla Aydın tutuklanmıştı.

Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, usulsüz faaliyet yürüttükleri iddiasıyla Çiftlik Bank yöneticileri hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Çiftlik Bank Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Çolak (35), Üsküdar'daki evinde gözaltına alındı. Çolak'ın evinde arama yapan ekipler, bazı evraklara el koydu.

Çolak'ın emniyetteki ifadesinde, şirkete güvenlik görevlisi olarak başladığını, daha sonra yönetici olduğunu, durumdan haberi olur olmaz istifa ettiğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Çolak, sağlık kontrolünün ardından Geyve Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan, soruşturma kapsamında şirketin sahibinin eşi Sıla Aydın da Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim oldu.

Çiftlik Bank'ın kurucusu hakkında ilginç detay: Bulaşıkçılık yapmış
EKONOMİ
Çiftlik Bank'ın kurucusu hakkında ilginç detay: Bulaşıkçılık yapmış

Belediye başkanı da Çiftlik Bank mağduru
EKONOMİ
Belediye başkanı da Çiftlik Bank mağduru

Vatandaşlara 'Çiftlik Bank' uyarısı
EKONOMİ
Vatandaşlara 'Çiftlik Bank' uyarısı

Çiftlik Bank'ın kurucusu hakkında ilginç detay: Bulaşıkçılık yapmış
Ekonomi

Çiftlik Bank'ın kurucusu hakkında ilginç detay: Bulaşıkçılık yapmış

Usulsüz faaliyetlerle çok sayıda kişiyi mağdur ederek kaçan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın bulaşıkçı olarak çalıştığı öne sürüldü. Eğlence mekanı sahibi Sabahyıldızı, Aydın hakkında "Bu kadar insanın mağdur edildiği bir organizasyonun başında bizim bulaşıkçı Mehmet Aydın'ın olmasına çok şaşırdık" dedi.
30 bin sivil Afrin'den ayrıldı
Dünya

30 bin sivil Afrin'den ayrıldı

Afrin'de terör örgütü PKK'nın kontrolündeki bölgelerden son 24 saat içerisinde 30 bin sivilin ayrıldı.
Osmanlı mezarlarının hilti ile yıkılmasına İBB müdahale etti
Gündem

Osmanlı mezarlarının hilti ile yıkılmasına İBB müdahale etti

Üsküdar'da bulunan Şeyh Devati Camisi Türbesi'nde yapılan restorasyon çalışmalarında yaşanan Osmanlı mezarlarının hilti ile kırılmasına vatandaşlarının şikayeti üzerine İBB ekipleri müdahale etti.
Gökten altın ve elmas yağdı!
Dünya

Gökten altın ve elmas yağdı!

Rusya’nın Sibirya bölgesi Yakut Cumhuriyetinde oldukça enteresan bir olay gerçekleşti. Bölgedeki madenlerden çıkartılan altın, platin ve pırlantaları nakletmesi gereken uçağın kapağı kalkış esnasında açıldı. Tonlarca değerli maden ve pırlanta etrafa saçıldı.

14 Mart Çarşamba reyting sonuçları: Sen Anlat Karadeniz mi Diriliş Ertuğrul mu?
Hayat

14 Mart Çarşamba reyting sonuçları: Sen Anlat Karadeniz mi Diriliş Ertuğrul mu?

14 Mart Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Sen Anlat Karadeniz, Total grubunda birinci olurken Diriliş Ertuğrul AB ve ABC1’de birinci oldu ve en yakın rakibi Sen Anlat Karadeniz’e fark attı. İşte 14 Mart Çarşamba reyting sonuçları...

KAPAT

YUKARI