Ekonomi Çiğ süt desteğine ilişkin esaslar belli oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çiğ süt desteğine ilişkin esaslar belli oldu

Süt üreticilerine 2023-2024 yıllarında sağlanacak çiğ süt desteğine ilişkin esaslar ile süt piyasasının düzenlenmesine dair hususlar belirlendi. Süt piyasasının düzenlenmesi uygulamasında, ESK tarafından yapılan alım ve satım arasında oluşacak fark, hayvancılık destekleme bütçesinden karşılanacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Çiğ süt desteğine ilişkin esaslar belli oldu
Foto/arşiv

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, çiğ süt üretiminde sürdürülebilirlik ve üretici fiyatlarında istikrar amaçlanırken 2023-2024 yıllarında uygulanacak çiğ süt desteği ve süt piyasasının düzenlenmesine ilişkin hususlar da belli oldu.

Buna göre, üretmiş olduğu çiğ sütü, süt işletme tesisine satan bir üretici örgütüne üye yetiştiricilere, manda, koyun, keçi ve üretici örgütleri kanalıyla pazarlanan soğutulmuş inek sütü için Tarım ve Orman Bakanlığının belirleyeceği dönemler ve birim fiyatlar üzerinden destekleme ödemesi yapılacak.

Ürettiği çiğ sütü süt piyasasının düzenlenmesi uygulaması kapsamında üretici örgütleri aracılığıyla süt ürününe çevirterek Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürlüğüne satan üreticiler, çiğ süt desteklemesinden yararlanabilecek.

Ari işletme belgeli süt üreten işletmeler, çiğ sütlerini, ürünün arzı, satışı bulunan işletme kayıt belgesine sahip ve Bakanlık Süt Kayıt Sistemi'ne (BSKS) kayıtlı yerel perakendeciler ile süt dolum tesislerine fatura veya müstahsil makbuzu karşılığında satmaları şartıyla bu desteği alabilecek.

Süt piyasasının düzenlenmesi uygulamasında, ESK tarafından yapılan alım ve satım arasında oluşacak fark, hayvancılık destekleme bütçesinden karşılanacak.

Kesinti oranları

Merkez birliğini kurmuş ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri, üretici birlikleri ve tarımsal amaçlı kooperatif üyelerinin hak ettikleri desteklerden, belirlenen oranlarda çiftçi örgütlerini güçlendirme adı altında kesinti yapılacak. Kalan miktar yetiştirici ve üreticilerin hesabına yatırılacak.

Karar kapsamında yapılacak ödemeler için gerekli kaynak, Tarım ve Orman Bakanlığının 2023-2024 bütçesinden hayvancılık desteklemeleri için ayrılan ödenekten sağlanacak.

Kararda belirlenen hükümlere uymayanlar, gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve belge ibraz edenlerle kamu kurum ve kuruluşları, çiğ süt desteği ödemelerinden yararlanamayacak.

  • Karar, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Tokyo'da enflasyon son 40 yılın zirvesine çıktı
EKONOMİ
Tokyo'da enflasyon son 40 yılın zirvesine çıktı

SGK memurlarına fazla mesai ücreti müjdesi
EKONOMİ
SGK memurlarına fazla mesai ücreti müjdesi
Bursada bir garip olay

Bursa'da bir garip olay

Kendi mezarını yaptı: Her gün gidip üzerinde yatıyor.
Dünyanın en eski hastanesi

Dünyanın en eski hastanesi

​Çok az sayıda var: Bir tanesi de Türkiye'de.
Ege Denizinde deprem

İzmir ve çevresinde de hissedildi.

​Otomobil sahiplerine güzel haber.
CHP merkezindeki bayrağın kaldırılması

CHP merkezindeki bayrağın kaldırılması

Bahçeli: Kılıçdaroğlu'na danışmanlık yapan şahsın Türk bayrağını kaldırtması adi bir hakarettir.

​56 şehirde 126 bin 149 konutun kuraları tamamlandı.

​Yiyenlerin kışın vücudunu sıcak tutuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.