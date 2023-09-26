Çiğ süt destek ödemeleri çiftçilerin hesaplarına aktarıldı

"Üretim ve üretenin yanında yer alarak, gıda arzının devamlılığı dünyada stratejik öneme haiz olmuştur. Bakanlığımız üretim ve üretici odaklı desteklemeleri ile üretimin sürdürülebilirliğinin temini açısından üreticisinin yanında yer alarak desteklemelerine devam etmektedir. Bu çerçevede bakanlığımız çiğ süt desteği hak edişlerini 22 Eylül Cuma itibariyle üreticilerimizin hesaplarına yatırmaya başlamıştır. Çiğ Süt Desteği çerçevesinde, dört bin üreticimize 6 milyon 850 bin lira tek parça halinde ödenecektir. Üreten Bolu’muzun üreten değerli çiftçilerine hayırlı ve bereketli olsun”