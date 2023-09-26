Çiğ süt destek ödemeleri çiftçilerin hesaplarına aktarıldı

Çiğ Süt Desteği çerçevesinde, dört üreticiye 6 milyon 850 bin lira tek parça halinde ödenecek.
Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 2023 çiğ süt desteği ödemelerini çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın insan odaklı çalışma prensibine paralel olarak Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilerin maliyetlerine katkı sağlamak ve üretimde sürdürülebilirliğin temini adına yaptığı destek ödemelerine devam ediyor.
Bu çerçevede, 2023 yılı çiğ süt destek ödemelerini üreticilerin hesaplarına yatırılmaya başlandı.