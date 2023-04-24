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Ekonomi

Cihat Yaycı 'geleceğin yakıtı' dediği gaz hidrat için Doğu Akdeniz ve Karadeniz'i işaret etti: Gavura teslim etmeyin

TÜRKDEGS Başkanı Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, katıldığı bir programda geleceğin enerji kaynağı gaz hidratlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Karadeniz'deki gaz hidrat potansiyeline değinen Yaycı, yetkililere harekete geçilmesi konusunda çağrıda bulunarak, "Gavura teslim etmeyin." dedi.

00:38 . 24/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
TÜRKDEGS Başkanı Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı

TÜRKDEGS Başkanı Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı

TÜRKDEGS Başkanı Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, tv100'de katıldığı canlı yayında Karadeniz ve Doğu Akdeniz'deki geleceğin enerji kaynağı olarak nitelendirilen gaz hidratlarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Gaz hidratın buzlaşmış petrol ve doğal gaz olduğunu ifade eden Yaycı, Doğu Akdeniz'deki gaz hidrat yataklarının Türkiye'nin 544 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılayacak kapasitede olduğunu belirtti.

Gaz hidratın öneminin üstünde durarak yetkililere seslenen Cihat Yaycı, "'Yunan'la iyi geçineceğim, AB'yi karşıma almayacağım' diye gelecek neslin zenginliğini gavura teslim etmeyin. Bu kadar net." ifadelerini kullandı.

"Gelecek neslin zenginliğini gavura teslim etmeyin"

Yaycı gaz hidrata ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Burada tabi çok acı bir durum var. Çok üzülüyorum. 22 Aralık 2020'den itibaren biz Doğu Akdeniz'de Antalya Körfezi'ne hapseden Yunanlıların ön gördüğü Sevilla haritasının dışına çıkmadık. Buradan yetkililere sesleniyorum. Günlük hesaplar uğruna 'Yunan'la iyi geçineceğim, AB'yi karşıma almayacağım' diye gelecek neslin zenginliğini gavura teslim etmeyin. Bu kadar net. Gavura teslim etmeyin. Şimdi Karadeniz'de sorun yok. Çünkü Deniz Yetki Alanlarını Sınırlandırma Anlaşması 1986'da yapılmış. Münhasır ekonomik bölge ilan edilmiş 1986'da." ifadelerini kullandı.



"Türkiye gaz hidrat zengini devlet"

Bir birim gaz hidratın 164 birim doğal gaz oluşturduğunu ifade eden Yaycı, Türkiye'nin gaz hidrat zengini bir devlet olduğunu belirtti.

Yaycı "Bu gaz hidratlar, buzlaşmış petrol ve doğal gaz demek. Bu denizin tabanında bulunuyor. Bunu çözelttiğiniz zaman bir birim gaz hidrat 164 birim doğal gaz oluşturuyor. Müthiş bir şey. Türkiye gaz hidrat zengini devlet, bir ülke. Bizim geleceğimiz orda. Karadeniz'de gaz hidrat 272 yıllık doğal gazımızı karşılıyor. Doğu Akdeniz'de gaz hidrat yatakları Türkiye'nin 544 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılıyor. 816 yıllık bir doğal gaz ihtiyacımız karşılayacak gaz hidratlar var. Önümüzdeki birkaç sene içinde bunları çıkarılabilir teknolojiye geçilecek." şeklinde konuştu.


#Cihat Yaycı
#Gaz Hidrat
#Doğu Akdeniz
#Karadeniz
#Doğal Gaz
#Petrol
#Geleceğin Yakıtı
32 dakika önce
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