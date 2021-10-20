Çin dünyanın en güçlü roket motorunu test etti

Çin, dünyanın en güçlü katı yakıtla çalışan roket motorunu test ettiğini duyurdu.

Açıklamada 3,5 metrelik motorun, Çin'in halihazırda uzay programında kullandığı en büyük taşıyıcı roket olan Long March 5'i ateşleyen sıvı yakıtlı roket motorundan dört kat fazla güç ürettiği ve bu alanda dünyanın en iyisi olduğu belirtildi.

Roket motorunun ağırlığını ve boyutunu azaltmak için yüksek dirençli lifler içeren kompozit malzemeler, itiş gücünü arttırmak için de egzoz ve yanma haznesinde bazı yeni teknolojiler kullanıldığı kaydedildi.

Motorun 1000 ton itiş gücü üretebilen versiyonunun da geliştirme aşamasında olduğu aktarıldı.

Bir yerden bir yere hızlı taşınabilen ve anında ateşleme kabiliyetine sahip katı roketler, askeri amaçlı platformlarda yaygın olarak kullanılıyor. Sıvı yakıtlı roket ateşleyicileri ise daha etkin itiş gücü sağladıkları için uzay programlarında tercih ediliyor fakat fırlatış hazırlığı uzun sürüyor.

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Katı roket ateşleme teknolojisindeki ilerlemenin, uydu fırlatışları ve insanlı uzay seferleri için yeni olanaklar sağlayabileceği öngörülüyor.

OYNAT 01:52 Birden fazla çeşit mühimmat atabilen ilk yerli çoklu bombaatar TG40-BA göreve hazır Türk savunma sanayii tarafından geliştirilen yerli silah sistemlerine 40 milimetre Tamburalı Bombaatar eklendi.



Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in, Twitter hesabından video ile duyurduğu çoklu bombaatar, sosyal medyada büyük ilgi çekti. Demir mesajında, 'Silah sistemlerinin tamamında dışa bağımlılığı sona erdirmekte kararlıyız. Birden fazla çeşit mühimmat atabilen ilk çoklu bombaatarımız TG40-BA, ayarlanabilir kızaklı optik nişangaha ve etkili atışlara sahip. Sektörümüzün başarılı temsilcisini tebrik ediyoruz.' ifadelerini kullandı.



Çoklu bombaatar TG40-BA, TG Savunma tarafından geliştirildi ve kalifikasyon testleri başarıyla tamamlandı. 40 milimetre Tamburalı Bombaatar ile 40x46 milimetre düşük hızlı ve 40x51 milimetre orta hızlı mühimmatlar kullanılabiliyor. Bombaatar, ayarlanabilir kızaklı optik nişangahıyla çatışma bölgesinde 800 metreye kadar etkili atış yapabiliyor.

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