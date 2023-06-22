|
Ekonomi

Çin merkezli hava yolu şirketi İstanbul uçuşlarına yeniden başladı

Çin merkezli hava yolu şirketlerinden biri olan Sichuan Airlines, Kovid-19 pandemisi sebebiyle ara vermek zorunda kaldığı Chengdu-İstanbul uçuşlarına üç yıl aradan sonra yeniden başladı.

11:09 . 22/06/2023 Perşembe
DHA
İstanbul Havalimanı'nın 2023 yılı hedefleri arasında havalimanına operasyon gerçekleştiren hava yolu şirketlerinin sayısının 100'e çıkarılması da yer alıyor.

İstanbul Havalimanı'nın 2023 yılı hedefleri arasında havalimanına operasyon gerçekleştiren hava yolu şirketlerinin sayısının 100'e çıkarılması da yer alıyor.

Çin'in Chengdu şehrinden dün havalanan Sichuan Havayolları'na ait tarifeli uçak, İstanbul Havalimanı'nda Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong, Sichuan Airlines Genel Müdürü Cheng Xiaobo ve İGA İstanbul Havalimanı Kurumsal İlişkiler Direktörü Turgay Yaman'ın katıldığı törenle karşılandı. Pandemi nedeniyle ara verdiği seferlere yeniden başlayan Sichuan Havayolları’nın Chengdu-İstanbul seferlerinin, pazartesi ve çarşamba olmak üzere haftada iki kez ve Airbus A330-200 ila A330-300 tipi uçaklarla yapılacağı belirtildi.


Seferlerin başlamasıyla birlikte 2023 yılı içinde Sichuan Havayolları, İstanbul Havalimanı uçuşlarına başlayan 11'inci hava yolu şirketi oldu; toplam hava yolu sayısı da 91'e ulaştı.


"İki ülke arasındaki yakın iş birliği daha da ileri seviyelere taşınacak"


Törende konuşan İGA Kurumsal İlişkiler Direktörü Turgay Yaman, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Çin'deki beşinci diplomatik temsilciliği olan Chengdu Başkonsolosluğu'nun yakın zamandaki açılışını takiben yeniden başlayan Chengdu-İstanbul uçuşlarının iki ülke arasındaki yakın iş birliğini daha da ileri seviyelere taşımaya katkı sağlayacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.


İstanbul Havalimanı'nın 2023 yılı hedefleri arasında havalimanına operasyon gerçekleştiren hava yolu şirketlerinin sayısının 100'e çıkarılması da yer alıyor.



#Çin
#İstanbul
#hava yolu
10 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Mehmet Sağlam kimdir?