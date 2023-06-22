Çin merkezli hava yolu şirketi İstanbul uçuşlarına yeniden başladı

Çin'in Chengdu şehrinden dün havalanan Sichuan Havayolları'na ait tarifeli uçak, İstanbul Havalimanı'nda Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong, Sichuan Airlines Genel Müdürü Cheng Xiaobo ve İGA İstanbul Havalimanı Kurumsal İlişkiler Direktörü Turgay Yaman'ın katıldığı törenle karşılandı. Pandemi nedeniyle ara verdiği seferlere yeniden başlayan Sichuan Havayolları’nın Chengdu-İstanbul seferlerinin, pazartesi ve çarşamba olmak üzere haftada iki kez ve Airbus A330-200 ila A330-300 tipi uçaklarla yapılacağı belirtildi.