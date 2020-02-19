Ekonomi Çindeki koronavirüs salgını Türk mobilya sektörünü canlandırdı Krizi fırsata çevirebilirsek yollamadığımız ülke kalmayacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Adana haberleri: Çin’deki koronavirüs salgını Türk mobilya sektörünü canlandırdı

Çin’deki koronavirüs salgını Türk mobilya sektörünü canlandırdı: Krizi fırsata çevirebilirsek yollamadığımız ülke kalmayacak

Çin’de yaşanan Koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülke Çin’den mobilya almaktan vazgeçti. Adana Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Avcı, bu krizi fırsata çevirmek için sektördeki yetkililerle birlikte çalıştıklarını söyleyerek, “Dünya sıralamasında ilk 3’e girebilecek konumdayız. Bu krizi fırsata çevirebilirsek mobilya yollamadığımız ülke kalmayacak” dedi.

Haber Merkezi İHA
​Çin’de yaşanan Koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülke Çin’den mobilya almaktan vazgeçti.
​Çin’de yaşanan Koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülke Çin’den mobilya almaktan vazgeçti.

Dünyanın önemli mobilya üretim merkezlerinden olan Çin korona virüs salgını nedeniyle sipariş ve müşteri kaybı yaşarken, gözler alternatif ülkelere çevrildi. Son olarak da Guangzhou kentinde 28-31 Mart tarihleri arasında 45’incisi düzenlenmesi beklenen Çin Uluslararası Mobilya Fuarı (CIFF) iptal edilerek, henüz belli olmayan bir tarihe ertelendi.

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Bu gelişme sonrasında dikkatler mobilya ihracatında büyük bir paya sahip olan Türkiye’ye çevrildi. Mobilya ithal eden pek çok Avrupa, Afrika ve Orta Doğu ülkesi, kaliteli işçilik ve uygun fiyatlar nedeniyle Türkiye’ye yöneldi. İstanbul İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenecek fuarla dünyadan gelecek mobilya ithalatçıları ile yerli firmalar, 23-30 Mart tarihlerinde İstanbul’da bir araya gelecek. Türkiye’de mobilya üretiminde ilk altı şehir arasında yer alan Adana’dan da pek çok ülkeye klasik ve modern mobilya satışları sürüyor.

Türklerin mobilyaları tercih ediliyor.

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“Çin’e gidecek heyetler Türkiye’ye gelecek”

Adana Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Avcı, yaptığı açıklamada, Çin’deki fuarın yerine İstanbul’da fuar düzenleneceğini belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “İstanbul’da Ocak ayında bir fuar geçirdik ve bu fuarda yurt dışından ciddi bağlantılar kurduk. Şuanda satışlar iyi gidiyor. Çin’deki bulaşıcı hastalık nedeniyle oradaki ürünleri dünya devletleri almıyor. O yüzden Türkiye olarak ön plana çıkıyoruz. Bununla ilgili Türkiye İhracatçılar Birliği’nin bir çalışması var. Bu çalışma neticesinde Çin’de gerçekleşecek fuar yerine, oradaki müşterileri buraya çekmek adına 23-30 Mart tarihlerinde İstanbul’da bir fuar düzenlenecek. Mobilya ithal eden ülkeleri buraya getirerek Türkiye mobilyasının onlara satışıyla ilgili çalışmalar yapılıyor. İnşallah başarılı olur, Türkiye mobilyasının dünyada daha iyi tanıtılması sağlanır.”

Adana Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Avcı

“Kaliteli mobilya yaptığımız için tercih sebebiyiz”

Türkiye mobilyasının kaliteli olduğu için tercih edildiğinden bahseden Avcı, açıklamalarını şu şekilde yürüttü:

  • “Biz Orta Doğu’ya biraz daha yakınız. Klasik mobilya üretimimiz o nedenle yüksek. Ama modern çalıştığımız mobilyalar da var. Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz. Bu krizi fırsata çevirebilirsek mobilya yollamadığımız ülke kalmayacak. Adana ve Türkiye’de gerçekten kaliteli mobilyalarımız var bizim. Dünya sıralamasında ilk 3’e girebilecek konumdayız. Herkesle rekabet edebilecek pozisyonumuz var. Kaliteli mobilya yaptığımız için tercih sebebiyiz.”

Dikkatler mobilya ihracatında büyük bir paya sahip olan Türkiye’ye çevrildi.

“500 dolar ile 100 bin dolar arası mobilya”

Koronavirüs krizini fırsata çevirmek istediklerini vurgulayan Avcı, 500 dolardan başlayıp 100 bin dolara kadar mobilya takımı olduğunu ve özel sipariş durumlarına göre bunların hazırlanıp satıldığını söyledi.

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