Ekonomi Çinden 75 milyar dolarlık üründe indirim hazırlığı
DÜNYA EKONOMİSİ

Çin'den 75 milyar dolarlık üründe indirim hazırlığı

Çin Devlet Konseyi, ABD'den ithal edilen ve birden fazla kalemi içeren yaklaşık 75 milyar dolarlık üründe vergi indirimi yapılacağını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Devlet Konseyi Gümrük Vergisi Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, ABD'den ithal edilen ve Eylül 2019'da ilave vergi getirilen yaklaşık 75 milyar dolarlık üründe iki ülke arasında varılan "birinci faz ticaret anlaşması" gereği vergi indirimi yapılacağına vurgu yapıldı.

Kararın, 14 Şubat'ta yürürlüğe gireceği açıklanırken, söz konusu indirimle daha önce yüzde 10 ve yüzde 5 olarak uygulanan vergilerin yarıya indirileceği kaydedildi.

Çin Ticaret Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, kararın, ABD'nin 16 Ocak'ta yüzde 15'lik ilave vergileri indirmesi sonrasında alındığını belirterek, "Çin tarafı ekonomik ve ticari gerilimi dindirmek ve iş birliğini genişletmek amacıyla ilgili önlemleri uygun şekilde aldı." ifadelerini kullandı.

İlave vergiler askıya alınmıştı

Çin'in geçen eylül ayında uyguladığı ilave vergiler aralıkta askıya alınmıştı. İlave vergi uygulanan ürünlerin otomotiv ve yedek parçaları olduğu açıklanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı, 15 Ocak'ta Beyaz Saray'da Çin-ABD ticaret anlaşmasının birinci fazını imzalamıştı. Anlaşma iki ülke arasında yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlanmıştı.

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı, ABD Başkanı Trump'ın Mart 2018'de Çin'den ithal edilen bazı ürünlere yaptığı ilave tarifelerle alevlenmişti.

Ticaret savaşı, soya fasulyesinden otomotiv parçalarına, teknoloji şirketlerinden Çin'in teknolojide yerlileşme programı "Made in China 2025" ve kilit öneme sahip teknolojilerin üretilmesinde rol alan nadir elementlerin koz olarak taraflar arasında kullanılmasına kadar genişlemişti.

  • Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı'nın "başmüzakereci" sıfatıyla katıldığı toplantılarda, iki taraftan heyetin Washington-Pekin-Şanghay hattında adeta mekik dokuması ve 13 tur toplantı yapmasına karşın sonuç alınamamıştı.

Çin Ticaret Bakanlığı, ay başında ABD ile ticaret savaşı kapsamında gelen ilave vergilerin kademeli indirilmesi için anlaştıklarını duyurmuştu.

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