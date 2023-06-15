Çin'den ekonomik yavaşlamaya karşı faiz indirimi hamlesi

Bankalara PBoC'den menkul varlıkları karşılığı orta vadeli kredi alma imkanı sağlayan mekanizma ile piyasaya 237 milyar yuan (yaklaşık 33 milyar dolar) aktarılması hedefleniyor.

Banka, 13 Haziran'da, 7 günlük ters repo faiz oranını yüzde 2'den yüzde 1,9'a düşürerek piyasaya 2 milyar yuan (yaklaşık 280 milyon dolar) sıcak para aktarmıştı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (UİB) açıkladığı öncü ekonomik aktivite verileri, mayısta hem imalat sanayinde hem de imalat dışı sektörlerde düşüş olduğunu ortaya koydu. Ülkede imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 0,4 puan azalarak 48,8'e, imalat dışı PMI ise 1,9 puan düşüşle 54,5'e gerilemişti.