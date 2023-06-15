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Ekonomi

Çin'den ekonomik yavaşlamaya karşı faiz indirimi hamlesi

Çin Merkez Bankası (PBoC), ekonomideki yavaşlamaya karşı politika faizini düşürerek parasal genişlemeye gideceğinin işaretini verdi. PBoC, 1 yıllık faiz oranını (MLF) 10 baz puan indirerek yüzde 2,75'ten yüzde 2,65'e çekti.

11:21 . 15/06/2023 Perşembe
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Bankalara PBoC'den menkul varlıkları karşılığı orta vadeli kredi alma imkanı sağlayan mekanizma ile piyasaya 237 milyar yuan (yaklaşık 33 milyar dolar) aktarılması hedefleniyor.


Banka, 13 Haziran'da, 7 günlük ters repo faiz oranını yüzde 2'den yüzde 1,9'a düşürerek piyasaya 2 milyar yuan (yaklaşık 280 milyon dolar) sıcak para aktarmıştı.


- Ekonomik toparlanmada yavaşlama işaretleri

Bankanın kararı, mayıs ayındaki ekonomik aktivite, dış ticaretteki düşüş ve zayıf enflasyon verilerinin ardından geldi.


Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (UİB) açıkladığı öncü ekonomik aktivite verileri, mayısta hem imalat sanayinde hem de imalat dışı sektörlerde düşüş olduğunu ortaya koydu. Ülkede imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 0,4 puan azalarak 48,8'e, imalat dışı PMI ise 1,9 puan düşüşle 54,5'e gerilemişti.


Çin'de ihracat geçen ay 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 7,5, ithalat da yüzde 4,5 düşüş kaydetti.

Fiyat artışlarına ilişkin mayıs verileri de deflasyon endişelerini artırmıştı. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,6 gerilerken, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0,2 yükselmişti.






#Çin
#Çin Merkez Bankası (PBoC)
#Faiz İndirimi
#parasal genişleme
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