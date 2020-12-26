Çin’e giden ikinci ihracat treni Azerbaycan’a ulaştı

Azerbaycan-Hazar Denizi geçişi Kazakistan ve Çin’in Xi’an şehrinde yaklaşık 8 bin 693 km yol kat ederek ulaşacak.

Türkiye’den Çin’e ihracat yükü taşıyan ikinci ihracat treni Kars’tan Gürcistan’a, oradan da Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye yaklaşık 70 kilometre mesafede bulunan Bakü Uluslararası Deniz Limanı’na ulaştı. 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yaklaşık 8 bin 693 kilometre yol kat edecek olan tren, Gürcistan’da Akhalkalaki-Tiflis-Rustavi güzergahı üzerinden Azerbaycan’a girdi ve Azerbaycan’da Agstafa-Gence-Yevlah-Kürdemir-Hacıgabul güzergahı ile yolunu devam ettirerek Bakü Deniz Limanı’na vardı.

Konteynerler burada “Beket Ata” feeder konteyner gemisine yüklendikten sonra Kazakistan’ın Aktau Limanına doğru yola çıkacak ve yaklaşık 24 saat içinde limana ulaşacak. Azerbaycan-Hazar Denizi geçişi Kazakistan ve Çin’in Xi’an şehrinde yaklaşık 8 bin 693 km yol kat ederek ulaşacak.

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Türkiye’den Çin’e giden ikinci ihraç mallarını taşıyan trenin Bakü limanına vardığını belirten Bakü Uluslararası Deniz Ticaret Limanı Sözcüsü Nermine Kazımlı, "Yükler, Beket Ata konteyner gemisine yüklenecek. Bu işlem Bakü limanında hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştiriliyor. Yükler 6 saat içinde feeder gemisine yüklendikten sonra Kazakistan’ın Aktau Limanı’na doğru yola çıkacak. Tren bin 400 adet soğutucu taşıyor” diye konuştu.

Toplam uzunluğu 754 metre olan tren, 42 konteynerde beyaz eşya yükü ile yoluna devam ediyor. İçerisinde Türkiye’de üretilen toplam bin 400 adet soğutucu taşıyan trenin, yükünü Çin’e yaklaşık 12 günde ulaştırması hedefleniyor. İhracat treni Türkiye’de 2 bin 323 kilometre, Gürcistan’da 220 kilometre, Azerbaycan’da 430 kilometre, Hazar Denizi’nde 420 kilometre, Kazakistan’da 3 bin 200 kilometre ve Çin’de 2 bin 100 kilometre olmak üzere toplam 8 bin 693 kilometre yol kat edecek.

FOTOĞRAF 14 İstanbul Çerkezköy'den 4 Aralık'ta kalkan Türkiye-Çin ilk ihracat blok treni, Azerbaycan, Gürcistan ve Kazakistan'dan geçerek 15 günde Çin'in Xi'an kentine ulaşmıştı. Tren için Çin'in Xi'an kentinde tören düzenlendi. Törene Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen'in yanı sıra, Xi'an Belediye Başkan Yardımcısı Shen Liping katıldı. Büyükelçi Önen, yaptığı konuşmada, “Teknolojinin ve modernleşmenin getirdiği fırsatlarla birlikte modern İpek Yolu'nu inşa ediyoruz ifadelerini kullandı. Önen, Xi'an-İstanbul arasındaki direkt uçuşların Covid-19 pandemisi sona erdikten sonra yeniden başlamasını umduklarını kaydetti. Büyükelçi Önen, pandemi döneminde Çin ile Avrupa arasındaki demiryolu bağlantısının daha da hayati bir hâle geldiğini ve uluslararası lojistik tedarik zincirinin istikrarında yük trenlerinin önemli bir rol oynadığını ifade etti. Büyükelçi Önen, “Türkiye ile Çin arasında demiryolu bağlantısının daha çok kullanılması, Avrasya'daki ekonomik faaliyetleri de hızlandıracaktır ifadelerini kullandı. Xi'an Belediye Başkan Yardımcısı Shen Liping, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin jeopolitik konumunun önemine işaret ederek, tren seferleri sayesinde iki ülke arasındaki iletişim ve temasların gelişmesini umduklarını ifade etti. Törende, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da mesajının yer aldığı bir video gösterildi. Türkiye'den Çin'e ilk ihracat treni 4 Aralık'ta düzenlenen törenle gönderilmişti. Toplam 8 bin 693 kilometre yol kat edip 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçen ihracat treni, 19 Aralık günü Çin'in Xi'an şehrine ulaşmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ihracat treniyle ilgili Demiryolu taşımacılığındaki zaferimizdir değerlendirmesinde bulunmuştu. Çinlilerden Türkiye’nin ihracat treni için tören Türkiye'nin Çin'e gönderdiği ilk özel ihracat törenini karşılamak için bugün Çin'in Xi'an kentinde tören düzenlendi.

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