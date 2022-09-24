Ekonomi Çinliler promosyonu Türkiyede üretecek 10 bin kişiye iş imkanı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çinliler promosyonu Türkiye’de üretecek: 10 bin kişiye iş imkanı

Çin’deki tedarik zincirinin bozulması Türkiye’nin promosyon sektöründeki cazibesini artırdı. Hızlı teslimat özelliğiyle ön plana çıkan Türkiye’ye yatırımcılar akın etmeye başladı. PROMOTÜRK Başkanı Mehmet Yücetürk, “Çin’den 100 iş insanı yatırım imkanlarını görmek için Türkiye’ye geldi. Fabrika kurmak için bazı Çinli yatırımcılarla anlaştık. Yıl başından sonra 3 fabrika açacağız” dedi.

Abone Ol Google News
Mehmet Ali Parto Yeni Şafak
Çinliler promosyonu Türkiye’de üretecek: 10 bin kişiye iş imkanı
Arşiv

Çinli promosyon şirketleri Türkiye’de yatırıma hazırlanıyor. Pandeminin etkisiyle Çin’deki tedarik zincirinin bozulması Türkiye’nin promosyon sektöründeki cazibesini artırdı. Dünyanın önde gelen 100 Çinli şirket yöneticisi yatırım imkanlarını yerinde görmek için Türkiye’ye geldi. Türk şirketleri ile iş birliği görüşmeleri yapan Çinliler, Türkiye’de 3 fabrika kurmaya hazırlanıyor. Promosyon Ürünleri İmalatçıları ve Satıcıları Derneği (PROMOTÜRK) Başkanı Mehmet Yücetürk, salgından sonra tedarik zincirinin kırılmasıyla Çinliler’in Türkiye’ye ilgisinin arttığını söyledi.

TERMOS, KALEM VE USB

Yücetürk, “Navlun fiyatlarının artması nedeniyle Çinliler’in Avrupa’ya gönderdiği ürün pahalı hale geldi. Bu yüzden Türkiye Çinli yatırımcılar için cazip bir ülke. Türk şirketlerle yaptıkları görüşmelerde promosyon ürünlerini Türkiye’de üretip Avrupa’ya satmak istiyorlar. Görüşmeler sonucunda PROMOTÜRK önderliğinde 3 fabrikanın Türkiye’de kurulmasına karar verildi. 2023’ün başında fabrikalar hizmete girecek” dedi. Yücetürk, fabrikaların Anadolu’daki 5’inci ve 6’ncı yatırım teşvikine sahip şehirlerde kurulacağını belirterek, “Fabrikalarda Türkiye’de üretilmeyen termos, çelik kalem, USB, powerbank gibi ürünlerin imalatı gerçekleştirilecek” diye konuştu.

Mehmet Yücetürk
Mehmet Yücetürk

‘CHINA OUT, TÜRKİYE IN’

Açılacak yeni fabrikaların istihdama da büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Yücetürk, “Bu bir işaret fişeği ve birçok alt sektörü de hareketlendirecek. Bu fabrikalarda en az 10 bin kişi istihdam etmeyi planlıyoruz” dedi. Onlarca sektörü direkt ilgilendiren promosyon sektörünün son yıllarda çok hızlı bir büyüme yakaladığının altını çizen Yücetürk, “Bu büyümeyle, ‘Made in China out, Made in Turkiye in olacak’. Ülkemizde üretilen ürünler tüm dünyaya satılacak” şeklinde konuştu.

2025 HEDEFİMİZ 1 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Mehmet Yücetürk’ün verdiği bilgiye göre, tekstilden mobilyaya, porselenden cama, deriden kırtasiyeye kadar birçok sektörle direkt ilişkisi bulunan promosyon sektörü 80 ülkeye ihracat yapıyor. En kaliteli ürünleri Avrupa’ya gönderdiklerini ifade eden Mehmet Yücetürk, şunları söyledi:

  • “Türk promosyon sektörünün geçen yılki cirosu 5 milyar dolar, ihracatı ise 300 milyon dolar. Bu yılki ciro beklentimiz 7 milyar dolar. İhracat hedefimiz ise 500 milyon dolar. 2025’te ise ihracatımızı 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz.”

30 ülkeden 200 alıcı gelecek

Promosyon sektörünün en büyük fuarlarından Promosyon Show Fuarı’nın 35’incisi 28 Eylül -1 Ekim arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde yapılacak. Fuara başta İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya olmak üzere Avrupa, Asya, Afrika ve Orta Doğu’daki 30 ülkeden 200’e yakın alım heyeti gelecek. Mehmet Yücetürk, “Fuarda 2023 yılının promosyon siparişleri verilecek” şeklinde konuştu.

Promosyon Show’da 50 milyon dolarlık bağlantı yapıldı
EKONOMİ
Promosyon Show’da 50 milyon dolarlık bağlantı yapıldı

Normalleşme sonrası promosyon sektörü hareketlendi
EKONOMİ
Normalleşme sonrası promosyon sektörü hareketlendi


KPSSye girecekler dikkat

KPSS'ye girecekler dikkat

​Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık kalacak.
Eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putine baskı yapacak araçlara sahip

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: CHP babamın partisi

Beşiktaşlı Redmond'ın el tarak kemiğinde kırık tespit edildi.

​Rusya'dan Antalya'ya son bilet 202 bin TL'ye satıldı.

Yer Avcılar: Duyanlar hayrete düştü.

​Rus petrolünü kaçırırken görüntülendi

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.