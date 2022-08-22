Çorlu Ticaret Borsası'ndan üyelerine çağrı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; duyuruda, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 84. maddesi gereğince tüm Oda ve Borsaların Organ Seçimlerinin 2022 yılının Ekim ve Kasım ayları içinde yapılacağı belirtildi.

Borsa Meclisi seçimlerine seçmen olarak katılabilmek veya bu organlara seçilebilmek için gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak şartı arandığından, üyelerimizin Borsamızdaki vergi kayıtlarını kontrol ederek düzeltmeleri gerektiği uyarısında bulunuldu.

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