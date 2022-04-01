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Ekonomi Çotanak Stadyumundaki mağazalar kiraya veriliyor
BASIN İLAN

Çotanak Stadyumu'ndaki mağazalar kiraya veriliyor

Giresun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çotanak Stadyumu'nda bulunan 36 mağazayı kiraya verecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çotanak Stadyumundaki mağazalar kiraya veriliyor
Çotanak Stadyumu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; stadyumun zemin katındaki 23 mağaza, Çotanak Spor Kompleksleri içerisinde yer alan Çotanak Yüzme Havuzunun zemin katında bulunan 12 mağaza ile Stadyumun kuzeydoğusunda yer alan 342 metrekarelik mağazanın kiralama ihalesi 28-29 ve 30 Mart 2022 tarihlerinde Giresun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

İhale dokümanı Giresun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İşletmeler Biriminden mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak görülebilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

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