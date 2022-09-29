COVID 19 - Sağlıkta Acil Durum Projesi kapsamında mal alımı T.C. Sağlık Bakanlığı, COVID 19 - Sağlıkta Acil Durum Projesi'nin finansmanı için Dünya Bankası'ndan aldığı finansman ve gelirlerinin bir kısmını “Dijital Röntgen Cihazı Alımı” sözleşmesi kapsamındaki ödemelerde kullanmayı planlamaktadır. Bu bağlamda Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, tüm Türkiye’de kullanılmak üzere dijital röntgen cihazı temini için uygun olan teklif sahiplerini kapalı teklif sunmaya davet etmektedir.

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