Ekonomi COVID 19 - Sağlıkta Acil Durum Projesi kapsamında mal alımı
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COVID 19 - Sağlıkta Acil Durum Projesi kapsamında mal alımı

T.C. Sağlık Bakanlığı, COVID 19 - Sağlıkta Acil Durum Projesi'nin finansmanı için Dünya Bankası'ndan aldığı finansman ve gelirlerinin bir kısmını “Dijital Röntgen Cihazı Alımı” sözleşmesi kapsamındaki ödemelerde kullanmayı planlamaktadır. Bu bağlamda Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, tüm Türkiye’de kullanılmak üzere dijital röntgen cihazı temini için uygun olan teklif sahiplerini kapalı teklif sunmaya davet etmektedir.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
COVID 19 - Sağlıkta Acil Durum Projesi kapsamında mal alımı
Sağlık Bakanlığı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; teklif sahibinin ihale konusu işlere benzer faaliyetlerden elde ettiği son 5 yıllık ortalama cirosunun (2017-2018-2019-2020-2021) en az 2 Milyon ABD doları olması gerekmektedir.

Teklifler, 02.11.2022 saat 14.00 veya öncesinde Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Tedarik Yöntemleri ve Satın Alma Dairesi Başkanlığı Dünya Bankası Projesi Koordinatörlüğü Bilkent Yerleşkesi, Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Cad. No: 9 Çankaya adresine teslim edilecek.

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