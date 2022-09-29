COVID 19 - Sağlıkta Acil Durum Projesi kapsamında mal alımı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; teklif sahibinin ihale konusu işlere benzer faaliyetlerden elde ettiği son 5 yıllık ortalama cirosunun (2017-2018-2019-2020-2021) en az 2 Milyon ABD doları olması gerekmektedir.
Teklifler, 02.11.2022 saat 14.00 veya öncesinde Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Tedarik Yöntemleri ve Satın Alma Dairesi Başkanlığı Dünya Bankası Projesi Koordinatörlüğü Bilkent Yerleşkesi, Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Cad. No: 9 Çankaya adresine teslim edilecek.