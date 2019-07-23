CPM Yazılım 'Eğitim İçin Her Şey' projesine hız kesmeden devam ediyor

Yerli yazılım firması CPM, Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ihtiyaç sahibi okul ve öğrencileri kapsayan projesi “Eğitim İçin Her Şey” ile, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki okullarda bulunan öğrencilerin; içme ve kullanım suyunun bulunmaması, kışlık kıyafet ve bot vb. giyinme ihtiyaçlarının eksikliği, temel eğitim gereçleri ve yemekhane/kütüphane gibi yaşamsal alanlarının olmayışı sorunlarına eğiliyor.

CPM Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Recep Palamut, “Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm okullarımız için elimizden gelen desteğin daha da fazlasını yapabilmek en büyük arzumuz. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan Şanlıurfa’nın; Suruç, Hilvan ve Siverek ilçeleriyle mezra ve köylerinden yola çıkarak başladığımız projede 250 okul ve 100 bin öğrenciye ulaşma hedefimizi gerçekleştirmenin yanında 34 okula da su kuyusu açtırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Projemize “gönüllülük” değil “sorumluluk” bilinciyle devam ediyoruz" dedi.

Hedef: 2023 Yılına Kadar 600 Okul 250 Bin Öğrenci

Öğrenciler, zorlu kış şartlarında yırtık ayakkabı, ince bir kazak ile zorlu yollardan geçerek, azimle okumak için gittikleri okullarında ısınma problemi, yemek sorunu ve de su sorunu yaşıyor.

CPM Yazılım, okullarda açtırdığı su kuyularıyla öğrencilerin temiz içme suyuna rahatlıkla ulaşabilmelerini sağlarken ortaya çıkan hastalık, yemek, temizlik gibi sorunları da ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Bu projeyle öğretmenlerin ve öğrencilerin yaşadıkları zorlukları en aza indirip, gözlerindeki mutluluğa şahit olmak en büyük motive kaynağımız oluyor diyen Recep Palamut, “Bu motivasyonla da yeni hedefimiz 2023 yılına kadar 600 okulun ihtiyaçlarını karşılamak, 250 bin öğrencinin de eksiklerini tamamlamak. Hayata 1-0 yenik başlayan çocuklarımızın toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı yaşayarak öğrenmesi çok önemli. Ülkemizde iyi şartlar altında eğitim alan çocuklarımız ile zorlu koşullarda eğitimlerini devam ettirmek için mücadele eden çocuklarımızın eşit şartlarda girdikleri sınavlar var. Fakat gördükleri eğitimin aynı koşullarda olmamasından yola çıkarak eğitim standartlarını bir parça yukarıya çekmek temelleri üzerine kurulan projenin sürekliliği ve devamlılığına özen gösteriyoruz. Her yıl daha fazla öğrencinin gözlerindeki ışığı ve mutluluğu görerek, onların hayallerine ortak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.