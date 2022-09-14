Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023-2025 yatırım programını açıkladı: Enflasyonu düşürmek temel önceliğimiz

2023-2025 Dönemi Yatırım Programı hazırlıklarıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı genelgeye göre:

- Enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını korumak temel önceliğimiz olacak

- Kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların verimli kullanımı temel ilkemiz olacak

- Kamu yatırım harcamalarından azami düzeyde tasarruf edilecek

- İktisadi ve sosyal altyapı yatırımlarına öncelik verilecek

- Zorunlu haller dışında 2023 Yılı Yatırım Programı'na yeni proje alınmayacak

- Ekonomide katma değer artışına doğrudan hizmet etmeyen projeler teklif edilmeyecek

ÖDENEKTE ASLAN PAYI SAĞLIĞA

Genelge ile kamu kurumlarını 2023-2025 dönemi ödenek teklif tavanları da belli oldu.

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2023 yılı için ey yüksek ödenek tavanı 60,4 milyar lira ile Sağlık Bakanlığı'na ayrıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 46 milyar lira, Milli Eğitim Bakanlığı 39,9 milyar lira olacak.

2023 DOLAR KURU ORTALAMASI

Yatırımlarda dikkate alınacak 2023 yılı ortalama kur değeri 1 ABD doları 21,5 TL olacak.

TAŞIT ALIMI SADECE ZORUNLU HALLEDERDE

Kaynağı ne olursa olsun taşıt alımı sadece zorunlu hallerde yapılacak.

Kamu hizmet binalarına ödenek ayrılması, sadece inşaası önemli ölçüde tamamlanmış olanlar için yapılacak.

İNŞAAT SÜRESİ 3 YILI GEÇMEYECEK

Yeni hizmet binası projesi teklifleri, sadece zorunlu hallerde yapılacak.

Yeni bina teklifleri, yapım süresi 3 yılı geçmeyecek şekilde yapılabilecek.

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