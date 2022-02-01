Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan Engellilerimize yönelik bu yılın ilk memur yerleştirme atamasını 8 Şubatta yapacağız
İŞ DÜNYASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Engellilerimize yönelik bu yılın ilk memur yerleştirme atamasını 8 Şubat’ta yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Engellilerimize yönelik bu yılın ilk memur yerleştirme atamasını inşallah 8 Şubat’ta yapacağız. Bu atamayla her eğitim kademesinden toplamda 2 bin 927 engelli vatandaşımız kamuda istihdam edilecek" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Engelli memur ataması için tarih belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Engellilerimize yönelik bu yılın ilk memur yerleştirme atamasını inşallah 8 Şubat’ta yapacağız" dedi.

Erdoğan, "Bu atamayla her eğitim kademesinden toplamda 2 bin 927 engelli vatandaşımız kamuda istihdam edilecek" ifadelerini kullandı.

Memur adayları dikkat: Kamuya 50 bin yeni personel alınacak
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Kamuda çalışmak isteyenler güncel ilan olup olmadığını merak ediyor. Kamu Personel Alım İlanları web sitesi, Resmi Gazete ve İşkur üzerinden neredeyse her gün yeni kamu alım ilanları yayımlanıyor.
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20 bin sözleşmeli sağlık çalışanı ataması önceki gün tamamlandı. Yarın devlet korumasında yetişmiş 985 genç, noter huzurunda kamuya atanacak.
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Kamuda yeni iş fırsatları açılmaya devam ediyor.<br><br>Peki kamu personel alımları hangi kurum personel alımı yapıyor? <br><br>İşte kamu personeli alım ilanları, tarihleri ve detayları...<br>
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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI<br><br>Kültür ve Turizm Bakanlığı kültür ve turizm uzman yardımcısı kadrosuna 15 personel alımı gerçekleştirecek. <br><br>Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Başvuruda bulunacak adayların 35 yaşını doldurmamış olması, en az 4 yıllık lisans eğitimi veren veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının hukuk, mimarlık, şehir ve bölge planlama, harita mühendisliği, jeodezi ve fotogrametri mühendisliği, jeodezi ve haritacılık mühendisliği veya geomatik mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olması, ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yılında yapılan KPSS'nin ilgili puan türünden en az 70 alması gerekiyor.
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Başvurular elektronik ortamda 17-24 Ocak tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını e-Devlet aracılığıyla Kültür ve Turizm Bakanlığının kariyer kapısı kamu işe alım sayfasından veya \"https:isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr\" adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.
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POLİS AKADEMİSİ<br><br>Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne ön lisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 6 bin 400 lisans (5 bin 120 erkek ve bin 280 kadın), bin 600 ön lisans (bin 280 erkek ve 320 kadın) olmak üzere 8 bin öğrenci alımı yapılacak.
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Alım için ön başvurular 7 Ocak'ta sona erecek. Adaylar, 'pa.edu.tr' adresinden e-Devlet şifresi ile girerek başvurabilecek.<br><br>
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GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI<br><br>Gençlik ve Spor Bakanlığı; 373 spor uzmanı, 50 psikolog, 500 gençlik çalışanı ve 652 yurt yönetim personeli olmak üzere bin 575 personel alacak. Başvurular, 24-28 Ocak'ta e-Devlet üzerinden yapılacak.<br><br>
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Bakan Kasapoğlu, “Bu şartlara haiz adaylar başvurularını 24 Ocak - 28 Ocak tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı adresi üzerinden yapabilecekler. Altını çizmek isterim ki Kariyer Kapısı üzerinden yapılmayan hiçbir başvuru dikkate alınmayacak\" dedi.<br><br>GSB personel alımı başvuruları e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https:isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleşecek.
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ADALET BAKANLIĞI<br><br>Adalet Bakanlığı, yazılı ve sözlü sınavla 410'u açıktan 140'ı naklen olmak üzere 550 icra müdürü ve müdür yardımcısı alacak. <br>
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Adayların hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmaları gerekecek. Öğrenimini yabancı ülkede yapanlar için ise denklik belgesi istenecek.<br><br>
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Sınava başvurular, 16-23 Şubat 2022 tarihleri arasında alınacak. <br><br>Yazılı sınav, ÖSYM tarafından 3 Nisan 2022 Pazar günü yapılacak. <br><br>Yazılı sınavda 35 sorudan oluşan genel yetenek ve genel kültür ile 45 sorudan oluşan alan bilgisi testi uygulanacak.<br><br>
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HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI<br><br>Hazine ve Maliye Bakanlığı, taşra ve merkez teşkilatında görev yapmak üzere avukat, defterdarlık uzman yardımcısı, büro personeli, destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi ile tekniker pozisyonlarında 436 personel alacak.<br><br>
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JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI<br><br>Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na 550 sözleşmeli subay alınacak. Başvurular 9 Ocak'a kadar internet üzerinden alınacak.<br><br>
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Kamuya Ocak ayı sonunda 2 bin 927 engelli memurun ataması gerçekleştirilecek. Adaylar, ÖSYM'nin önümüzdeki günlerde yayımlayacağı tercih kılavuzuna göre tercihlerini yapacak.<br><br>
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15 bin öğretmen ataması için süreç devam ediyor. 21- 26 Ocak arasında atama tercihleri yapılacak, atama sonuçları ise 31 Ocak'ta açıklanacak.<br><br>Sağlık Bakanlığı 10 bin sağlık çalışanı ve 10 bin sürekli işçi alımı için Mart'ta ilana çıkacak.<br><br>
Memur adayları dikkat: Kamuya 50 bin yeni personel alınacak
Kamuda çalışmak isteyenler güncel ilan olup olmadığını merak ediyor. Memur adaylarını yakından ilgilendiren birçok ilan yayınlanmaya başlandı. Kamuya 50 bin yeni personel alınacak. 20 bin sağlık personeli için atama süreci tamamlanırken, sırada polis, öğretmen, icra müdürü, psikolog vb. meslekler var. Son olarak Adalet Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ilanlar yayımladı. Peki, kamu personeli ilanları başvuruları nereden yapılır? İşte ilanlar ve detayları...


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