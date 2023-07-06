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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışmalar başladı emekli maaşına iyileştirme yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaş zammıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Geçtiğimiz aylarda en düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya yükseltmek üzere hassasiyetimiz ortaya koyduk. Dün enflasyon oranı netleşince emeklilerimizin alacağı yeni maaşlar da belli oldu. Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim" dedi.

17:09 . 6/07/2023 Perşembe
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İl Başkanları toplantısında, emekli maaş zammıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimizin beklentilerini de göz ardı etmiyoruz. Ne söz vermişsek hepsini tek tek yerine getirdik, getiriyoruz. EYT meselesini çözüme kavuşturduk. Geçtiğimiz aylarda en düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya yükseltmek üzere hassasiyetimiz ortaya koyduk.
Dün enflasyon oranı netleşince emeklilerimizin alacağı yeni maaşlar da belli oldu. Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve ilgili bakanlarımız çalışmalarına başladı
" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Kötü giden şehirlerimiz kurtarılmak için gün sayıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Kötü giden şehirlerimiz kurtarılmak için gün sayıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçim öncesi CHP yönetimine tepki gösteren Erdoğan, "Kötü giden şehirlerimiz kurtarılmak için gün sayıyor. Muhalefetin yönettiği belediye başkanları şehirleriyle ilgilenmek yerine koltuk kavgasından başlarını kaldıramıyor. Adana'dan Antalya'ya, Aydın'dan İzmir'e nereye baksak aynı vizyonsuzlukla karşılaşıyoruz. Bu kötü gidişata 'dur' diyeceğiz" dedi. Seçim hezimetinden sonra parti içerisindeki değişim krizine de değinen Erdoğan, "Dün baba-oğul videosu çekenler bugün gırtlak gırtlağa geldiler. Değişim adıyla yürüyen kayıkçı kavgasıyla işimiz yok" ifadelerini kullandı.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Emekli
#Maaş
41 dakika önce
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