Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışmalar başladı emekli maaşına iyileştirme yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimizin beklentilerini de göz ardı etmiyoruz. Ne söz vermişsek hepsini tek tek yerine getirdik, getiriyoruz. EYT meselesini çözüme kavuşturduk. Geçtiğimiz aylarda en düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya yükseltmek üzere hassasiyetimiz ortaya koyduk.

Dün enflasyon oranı netleşince emeklilerimizin alacağı yeni maaşlar da belli oldu. Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve ilgili bakanlarımız çalışmalarına başladı