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Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gelir İdaresi Hizmet Binası açılış töreninde konuşuyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gelir İdaresi Hizmet Binası açılış töreninde konuşuyor

Cumhurbaşanı Recep Tayyip Erdoğan, Vergi Denetim Kurulu ile Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası Açılış Töreninde konuşuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşanı Recep Tayyip Erdoğan, Vergi Denetim Kurulu ile Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası Açılış Töreninde konuşuyor.

Erdoğan'dan satır başlıkları şöyle:

Yeni döneme hazırlık için vergi mekanizmalarının etkin ve hızlı işletilmesi öngörülebilirliğin temel şartıdır.

Ülkemize yönelik çifte standartları, iki yüzlü tutumları, ön yargılı yaklaşımları hukuk devleti niteliğimizi güçlendirerek aşabiliriz.

Ülkemizin sadece toparlanma değil onun da ötesinde çok büyük bir sıçrama sürecinde olduğunu yavaş yavaş herkes kabul etmeye başladı.

Salgın kaynaklı bu kısa gecikme dışında ekonomi programımızı aynı kararlılıkla uygulamayı sürdürüyoruz.

Ülkemizin sadece toparlanma değil onun da ötesinde çok büyük bir sıçrama sürecinde olduğunu yavaş yavaş herkes kabul etmeye başladı.

Ne yaparlarsa yapsınlar. Türkiye'nin demokraside ve ekonomide hedeflerine ulaşmasına engel olamayacaklar.

Türkiye'nin şahlanışını durduramayacaklar.

Türkiye birer birer tepeleyerek bu noktaya kadar geldik.

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