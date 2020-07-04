Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gelir İdaresi Hizmet Binası açılış töreninde konuşuyor

Cumhurbaşanı Recep Tayyip Erdoğan, Vergi Denetim Kurulu ile Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası Açılış Töreninde konuşuyor.

#CANLI Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açılış töreninde konuşuyor. https://t.co/BKewhq5NqD — Yeni Şafak (@yenisafak) July 4, 2020

Erdoğan'dan satır başlıkları şöyle:

Yeni döneme hazırlık için vergi mekanizmalarının etkin ve hızlı işletilmesi öngörülebilirliğin temel şartıdır.

Ülkemize yönelik çifte standartları, iki yüzlü tutumları, ön yargılı yaklaşımları hukuk devleti niteliğimizi güçlendirerek aşabiliriz.

Ülkemizin sadece toparlanma değil onun da ötesinde çok büyük bir sıçrama sürecinde olduğunu yavaş yavaş herkes kabul etmeye başladı.

Salgın kaynaklı bu kısa gecikme dışında ekonomi programımızı aynı kararlılıkla uygulamayı sürdürüyoruz.

Ülkemizin sadece toparlanma değil onun da ötesinde çok büyük bir sıçrama sürecinde olduğunu yavaş yavaş herkes kabul etmeye başladı.

Ne yaparlarsa yapsınlar. Türkiye'nin demokraside ve ekonomide hedeflerine ulaşmasına engel olamayacaklar.

Türkiye'nin şahlanışını durduramayacaklar.

Türkiye birer birer tepeleyerek bu noktaya kadar geldik.

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