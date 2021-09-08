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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hidroelektrik kapasitesinde ilk 10 ülke arasındayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İktidarımız boyunca inşa ettiğimiz hidroelektrik santraller ile Türkiye'yi bu alanda, hamdolsun, çok çok farklı bir boyuta taşımayı başardık" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Hidroelektrik kapasitesinde ilk 10 ülke arasındayız" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hidroelektrik kapasitesinde ilk 10 ülke arasındayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İktidarımız boyunca inşa ettiğimiz hidroelektrik santraller ile Türkiye'yi bu alanda, hamdolsun, çok çok farklı bir boyuta taşımayı başardık" diye konuştu.

Erdoğan, "Bundan sonra da yatırımlara hız kesmeden devam edecek, enerjide ülkemizi inşallah daha da ileri götüreceğiz. Bize güvenin" şeklinde konuştu.

Ayrıca Erdoğan'ın paylaştığı görselde, "Hidroelektrik kapasitesinde ilk 10 ülke arasındayız. 31 bin 436 megavat kurulu güç, 735 adet hidroelektrik santrali, yüzde 20,1 toplam elektrik üretimindeki hidroelektrik payı" ifadeleri yer aldı.

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