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Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Yüzlerce vergi müfettişi atandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Yüzlerce vergi müfettişi atandı

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ ve Hazine ve Maliye Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Mustafa Metin Yazar, Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliğine İrfan İpşir atandı. Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi müfettişliklerine yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren 523 vergi müfettiş yardımcısının ataması gerçekleştirildi

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Mustafa Metin Yazar, Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliğine İrfan İpşir, Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Ömer Abdullah Karagözoğlu, Enver Mamur ve Murat Baştor atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi müfettişliklerine yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren 523 vergi müfettiş yardımcısının da ataması gerçekleştirildi.

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