Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul mazeret değil hizmet bekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Projesi TBM Tünelleri Tamamlanma Törenine video konferans ile katıldı.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Projesi TBM Tünelleri Tamamlanma Törenine video konferans ile katılıyor. https://t.co/c5FHhn35kY — Yeni Şafak #EvdeKal🏡 (@yenisafak) May 10, 2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Bu metro hattının devreye girmesiyle İstanbul Havalimanının ulaşım sorunu tamamen çözülmüş olacaktır.

Ayaklarının altı öpülesi annelerimizin Anneler Günü'nü özellikle kutluyorum.

İstanbul Havalimanı'nı şehir merkezine bağlayan bu metro hattıyla İstanbul'un dünya şehri özelliğini biraz daha güçlendiriyoruz.

Durmak yok, koronavirüs vesaire bizi durdurmuyor, yolumuza aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Gelişmiş devletlerin dahi çaresiz kaldığı salgın sürecini Türkiye olarak kendi ihtiyaçlarımızı karşılamanın ötesinde destek vererek yaşadık.

Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle inşallah son nefesimize kadar bu hizmet yarışını, çıtayı sürekli daha yükseğe taşıyarak devam ettireceğiz.

İstanbul mazeret değil hizmet bekler

İstanbul'un gücüne ve potansiyeline inanmayan hiç kimsenin bu şehre layık olduğu hizmeti verebilme imkanı yoktur. İstanbul mazeret değil hizmet bekler. İstanbul şehirlerden bir şehir değildir. Bu şehrin anlamını kavramak için sadece gözünüzle siluetine bakmanız yetmez. Ancak tüm kalbinizle bakarsanız bu şehre nüfuz edebilirsiniz. Biz 40 yıldır bu şehrin hizmetindeyiz. 1994'ten beri Büyükşehir Belediye Başkanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak İstanbul'u hak ettiği seviyeye çıkarmanın gayreti içindeyiz.

REKLAM

Sağlık turizmini çok önemsiyoruz

(Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki hastaneler) Sağlık turizmine yönelik yurt dışından gelenler buraya uçaklarla, ambulans uçaklarla gelecekler ve buralarda tedavilerinden sonra uğurlayacağız. Sağlık turizmini çok önemsiyoruz.

(Koronavirüs) Hep birlikte tedbirlere uyarsak inanıyorum çok kısa zamanda biz dünya ülkelerinden bu işi çabuk aşacağız.

Aşık olduğunuz zaman dağ falan dayanmıyor, aynı şekilde 70 metre yerin altında bütün bu tünelleri TBM'lerle delerek maksadımıza maksudumuza ulaşıyoruz.