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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul mazeret değil hizmet bekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul mazeret değil hizmet bekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Projesi TBM Tünelleri Tamamlanma Töreni'ne video konferans ile katıldı. Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Bu metro hattının devreye girmesiyle İstanbul Havalimanının ulaşım sorunu tamamen çözülmüş olacaktır" dedi. Erdoğan, "İstanbul'un gücüne ve potansiyeline inanmayan hiç kimsenin bu şehre layık olduğu hizmeti verebilme imkanı yoktur. İstanbul mazeret değil hizmet bekler" ifadelerini kullandı. Erdoğan, Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de yapımı süren hastanelere ilişkin de, "Sağlık turizmine yönelik yurt dışından gelenler buraya uçaklarla, ambulans uçaklarla gelecekler ve buralarda tedavilerinden sonra uğurlayacağız. Sağlık turizmini çok önemsiyoruz" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Projesi TBM Tünelleri Tamamlanma Törenine video konferans ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Bu metro hattının devreye girmesiyle İstanbul Havalimanının ulaşım sorunu tamamen çözülmüş olacaktır.

Ayaklarının altı öpülesi annelerimizin Anneler Günü'nü özellikle kutluyorum.

İstanbul Havalimanı'nı şehir merkezine bağlayan bu metro hattıyla İstanbul'un dünya şehri özelliğini biraz daha güçlendiriyoruz.

Durmak yok, koronavirüs vesaire bizi durdurmuyor, yolumuza aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Gelişmiş devletlerin dahi çaresiz kaldığı salgın sürecini Türkiye olarak kendi ihtiyaçlarımızı karşılamanın ötesinde destek vererek yaşadık.

Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle inşallah son nefesimize kadar bu hizmet yarışını, çıtayı sürekli daha yükseğe taşıyarak devam ettireceğiz.

İstanbul mazeret değil hizmet bekler

İstanbul'un gücüne ve potansiyeline inanmayan hiç kimsenin bu şehre layık olduğu hizmeti verebilme imkanı yoktur. İstanbul mazeret değil hizmet bekler. İstanbul şehirlerden bir şehir değildir. Bu şehrin anlamını kavramak için sadece gözünüzle siluetine bakmanız yetmez. Ancak tüm kalbinizle bakarsanız bu şehre nüfuz edebilirsiniz. Biz 40 yıldır bu şehrin hizmetindeyiz. 1994'ten beri Büyükşehir Belediye Başkanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak İstanbul'u hak ettiği seviyeye çıkarmanın gayreti içindeyiz.

Sağlık turizmini çok önemsiyoruz

(Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki hastaneler) Sağlık turizmine yönelik yurt dışından gelenler buraya uçaklarla, ambulans uçaklarla gelecekler ve buralarda tedavilerinden sonra uğurlayacağız. Sağlık turizmini çok önemsiyoruz.

(Koronavirüs) Hep birlikte tedbirlere uyarsak inanıyorum çok kısa zamanda biz dünya ülkelerinden bu işi çabuk aşacağız.

Aşık olduğunuz zaman dağ falan dayanmıyor, aynı şekilde 70 metre yerin altında bütün bu tünelleri TBM'lerle delerek maksadımıza maksudumuza ulaşıyoruz.

Sancaktepe’de yapımı devam eden pandemi hastanesi görüntülendi
FOTOĞRAF 12
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı’ndaki salgın hastanelerinin yapımı hızla devam ediyor. Sancaktepe’de 9 Nisan’da çalışmalarına başlayan hastanenin yüzde 80’i tamamlandı.
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70 bin metrekare kapalı alana sahip hastane, toplamda 184 bin metrekare alana kurulu. İki bölüm halinde 8 bloktan oluşan bin 8 yatak kapasiteli hastanenin her odası ise tek kişilik olarak hazırlanırken, yine her oda ihtiyaç halinde yoğun bakım odasına dönüştürülebiliyor.
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Ameliyathaneleri MR odaları, triyaj odaları, laboratuvarlar, anjiyo, ultrason, çamaşırhane, yemekhane gibi bir hastanede bulunması gereken son teknoloji bütün imkanların bulunduğu hastane, tam teşekküllü bir hastane alt yapısına sahip olacak.
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Her hastane inşaatında ise 4 bin işçi üç vardiya şeklinde çalışıyor. Hastanenin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Ramazan Bayramı öncesi açılması bekleniyor.
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Sancaktepe’deki hastane dün basın mensuplarına açıldı. Tek katlı son teknoloji ile hazırlanmış hastanede, tek kişilik odalarda hastanın rahat etmesi için her türlü konforun düşünüldüğü görüldü.
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Tamamlanan odalara hasta yatakları yerleştirilirken, televizyondan refakatçı koltuğuna, banyosundan lavabosuna her detay dikkatlice hazırlandı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da sosyal medyadan görüntülerini paylaştığı sahra hastanesi büyük beğeni toplarken, çok kısa sürede inşa edilen hastanelerin kalitesi ise göz doldurdu.
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Pandemi hastanesi drone ile havadan da görüntülendi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün İstanbul Yeşilköy ve Sancaktepe’de inşaatı devam eden salgın hastanelerinden görüntüler paylaştı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı videolu mesajında, ’’Yeşilköy ve Sancaktepe’de toplam 2 bin yatak kapasiteli iki hastanemizin yapımı hızla devam ediyor. Projeleri inşallah en kısa sürede tamamlayarak İstanbul’a gerçek manada iki önemli kalıcı hastane kazandırmış olacağız’’ dedi.
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Erdoğan, ayrıca biner yataklı hastanelerin 45 gün içerisinde bitirilecek halkın hizmetine sunulacağını belirtti.
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Sancaktepe’de yapımı devam eden pandemi hastanesi görüntülendi
Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'ndaki salgın hastanelerinin yapımı aralıksız devam ediyor. Sancaktepe'de yüzde 80'i tamamlanan hastane görüntülendi. Hastanenin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Ramazan Bayramı öncesi açılması bekleniyor.


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