Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Muharip Uçağımız 2023'te hangardan çıkacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Konuşmamın hemen başında, elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir'e Allah'tan rahmet diliyorum.

Osmanlı'da ilk yıllarından itibaren tersaneciliğini geliştirmiş, Avrupa ordularında henüz yokken barut ocakları kurmuştur. Asırlar boyunca dünyaya top, tüfek, gemi başta olmak üzere pek çok ürün ihracatı yapan Osmanlı, 18. yy'dan sonra bu alandaki öncülüğünü yitirmeye başlamıştır.

Cumhuriyetin ilk yıllarında Gazi Mustafa Kemal'in liderliğinde başlatılan kalkınma hamlesinde savunma sanayimiz önemli bir yere sahiptir. Bu dönemde Vecihi Hürkuş, Nuri Demirağ, Şakir Zümre gibi müteşebbislerin çabalarının maalesef iç ve dış engellemeler sebebiyle akamete uğradığını görüyoruz.

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Rahmetli Turgut Özal döneminde de savunma sanayii müsteşarlığı kurulmuştur. Savunma sanayiinde adımlar atmaya başladık.

OYNAT 02:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İHA, SİHA ve TİHA üretiminde dünyanın ilk üç ülkesi içindeyiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramankazan'daki TUSAŞ Tesisleri'nde 'Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreni'nde açıklamalarda bulundu. İHA ve SİHA üretimindeki gelişmelere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kendi savaş gemisini tasarlayan 10 ülke arasında yer alıyoruz. İHA, SİHA ve TİHA üretiminde artık dünyanın ilk üç ülkesi içindeyiz. İnsansız hava aracı istedik vermediler, biz de Bayraktar'ı, Anka'yı, Akıncı'yı, Aksungur'u yaptık. İHA'larda kullandığımız kameralara ambargo koydular, onu da kendimiz yaptık.' ifadelerini kullandı.



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FİRMA SAYISI BİN 500'E ÇIKTI

Savunma sanayiimiz özel bir yere sahiptir. Önceki dönemlerde maalesef dışa bağımlı hale getirilmişti. Bugün Türk savunma sanayii ülkemizin en önemli sektörlerinden biri haline geldi. Faaliyet gösteren firmaların sayısı bin 500'e çıktı. 20 yıl önce sadece 62 olan savunma projesi sayısı bu yıl 750'yi geçti.

Bütçesi 5,5 milyar dolardan 75 milyar dolara, yıllık ciro 10 milyar dolara, ihracatımız 248 milyon dolardan 3 milyar 224 milyon dolara yükselmiştir.

Savunma sanayinde kendi kendine yeten, tam bağımsız bir sistem için tüm imkanları seferber ettik.

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"DÜNYANIN İLK ÜÇ ÜLKESİ İÇİNDEYİZ"

Dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılayan bir ülke haline geldik.

Kendi savaş gemisini tasarlayan 10 ülke arasında yer alıyoruz. İHA, SİHA ve TİHA üretiminde artık dünyanın ilk üç ülkesi içindeyiz.

AA

'DIŞARIDAN UYGULANAN SABOTAJLARA RAĞMEN BU SEVİYEYE GELDİ'

Türkiye küresel tedarikçilerin çıkardığı tüm zorluklara, maruz kaldığı gizli, açık ambargolara, içeriden, dışarıdan yürütülen sabotajlara rağmen bu seviyeye gelmiştir.

İnsansız hava aracı istedik vermediler, biz de Bayraktar'ı, Akıncı'yı, Aksungur'u yaptık. İHA'larda kullandığımız kameralara ambargo koydular, onu da kendimiz yaptık.

Çıtayı en yukarı taşıyarak geleceğin harp ortamına ülkemizi hazırlıyoruz.

Sürü İHA'lar, deniz platformlarına, insansız araçlardan yapay zekaya, uydulara kadar savunma sanayiinde hangi alanda olmamız gerekiyorsa oradayız.

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"MİLLİ MUHARİP UÇAK 2023'TE HANGARDAN ÇIKACAK"

TUSAŞ geliştirdiği ve ürettiği ürünlerle hem kendi güvenlik güçlerimize hem de dost ve kardeş ülkelere önemli sistemler kazandırdı. Yeni elektronik harp sistemleriyle donatılan Faz 2 ile donatılmış Atak helikopterimiz terörle mücadelede en önemli araçlardan biri haline gelmiştir. Ağır taarruz helikopteri projemiz devam ediyor. Tamamen kendi mühendis ve teknisyenlerimizin alın teri ve akıl teri ile ilk özgün helikopterimiz Gökbey'i bu sene planlıyoruz.

SİHA'da hem ürün zenginliğimiz artıyor hem de dünyadaki yerimiz güçleniyor. TUSAŞ'tan en büyük beklentimiz, uçak teknolojisinde bizi rekabet edilebilir seviyeye çıkarmasıdır. Ülkemizin ilk jet motorlu uçağı Hürjet eğitim uçağımızın eğitimi devam ediyor.

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AA

Şimdi sıra Milli Muharip Uçağında. Projede görev alacak 2 bin 300 mühendisimiz çalışmalarını bu merkezde yürütecek. İnşallah 2023 yılında hangardan çıkarıp, bütün dünyaya göstereceğiz.

Özellikle ilk uçuşunu fazla geciktirmeden en kısa zamanda gerçekleştirmeyi planladığımız bu adım devam ediyor. 2025'de ilk uçuşu gerçekleştirilecek olan milli muharip uçağımız test süreçlerinin ardından Hava Kuvvetlerimizin vurucu gücü olarak 2029'da göklerdeki yerini alacaktır.

OYNAT 01:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Muharip Uçağımız 2023'te hangardan çıkacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramankazan'daki TUSAŞ Tesisleri'nde 'Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Milli Muharip Uçağın 2023 yılında hangardan çıkacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, '2025'te ilk uçuşunu yapacak Milli Muharip Uçağımız, Hava Kuvvetleri'mizin vurucu gücü olarak 2029'da göklerdeki yerini alacaktır.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Kompozit malzemelerin imalatının yapılacağı, bin kişinin görev alacağı tesisimizi de bugün ülkemize kazandırıyoruz. Hava araçlarımızın parçalarının bakım, onarım ve yenilemelerinin yapılacağı bakım ve onarım merkezimizi de bugün hizmete alıyoruz. 500'den fazla mühendisimiz de sektörün önemli ihtiyacını giderecektir.

Ülkemizi yaşadığı gecikmeleri hızla telafi ederek ileriye çalıştığımız devler ligi yerindeki alanlardan biri de uzay teknolojileridir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Uzay Ajansı'yla yönetilen en büyük katkıyı, savunma sanayi kuruluşlarımız verecektir.

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"UZAYDA 7 UYDUMUZ GÖREV YAPIYOR"

Uzayda 4'ü haberleşme 3'ü de gözlem olmak üzere 7 uydumuz görev yapıyor. Yerli ve milli unsurların katkısıyla yapılan TÜRKSAT 5-B uydumuzun uzaydaki yolculuğu devam ediyor. TÜRKSAT 6-A ile birçok ihtiyaçlara cevap verecek TUSAŞ'ın bu alandaki yatırımını arttırıyoruz.

Uzay sistemleri, entegrasyon test merkezine destek olacak yeni merkezi hizmete alıyoruz. Uzay Sistemleri Mühendislik Merkezimiz ülkemizin uzay yolculuğuna çok önemli katkı sunacaktır. Ankara savunma ve havacılık sektörümüzün can damarı haline gelmiştir.

Ülkemizin ilk savunma sanayi ihtisas organize sanayi bölgesini Ankara'da kurduk. Uzay ve havacılık alanlarında kendi sanayimizi desteklemeyi, yerli ve yabancı firmaları bir araya getirerek sinerji sağlamayı, ihracat yapmayı hedefliyoruz. Yatırımcılarımız buraya beklediğimiz ilgiyi gösterdi. Arsa tahsislerin neredeyse tamamı doldu. Yatırımlar başladı.

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İnşası tamamlanan 16 tesisimiz ile organize sanayi bölgesi yönetim binamızı da bugün hizmete açıyoruz. Tüm yatırımlar tamamlandığında 300 işletmeye ev sahipliği yapacak bu yerin istihdama katkısı 15 bin kişiyi bulacaktır.

Firmaların araştırma-geliştirme çalışmalarını yürüteceği teknoloji geliştirme bölgesinin kuruluş çalışmaları sürüyor. Burada bölgedeki üniversitelerin, ilgili kurum ve kuruluşların desteği ile yeni ve ileri teknoloji geliştirip, üretmek isteyenlere çok özel imkanlar sunulacak. Savunma sanayiyi her zaman ayrı bir yere koyuyoruz. Mehmetçiğimizin, polisimizin, jandarmamızın yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarında kullandığı silahları kimseye muhtaç olmadan geliştirmek ve üretmek için bu alana milli hassasiyetlerle eğiliyoruz.

"TANK PALET FABRİKASI YALANLARINI YÜZLERİNE VURDUK"

Savunma sanayini siyaset üstü bir alan olarak gördük .Son denemde bu konuda çarpıtma, yalan kampanyalarının, iftiraya varacak ölçüde arttırıldığını görüyoruz. Arifiye'deki tank palet fabrikasıyla ilgili yalanları yüzlerine vurduk. Son olarak bir milli savunma sanayi şirketimizin küresel ülkelere satıldığı yalanını dolaşıma soktular. Bu haberi ilgili kuruluşlar başta olmak üzere herkesin yalanlamasına rağmen tezvirata devam ediliyor.

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Bu hamlelerin ülkemizin savunma sanayilerini baltalamak olduğunu biliyoruz. Buradan tüm yalancılara, sahtekarlara sesleniyorum, biz ülkemize hizmet etmekten asla yorulmayacağız ama siz bir gün mutlaka yalanlarınızda boğulacaksınız. Savunma sanayinde daha planlı, sistematik, orta, uzun vadeli hareket edeceğimiz bir döneme giriyoruz.

Gençler, mühendislerimiz, kızlı, erkekli buradalar. Bu ülke savunma sanayiinde adeta erişilemez hale gelsin diye. Kendi üretebileceğimiz ürünlerin yurt dışından tedarikine rıza göstermeyeceğiz. Elimizdeki sınırlı kaynağı savunma sanayini geliştirmek için kullanmak asıl önceliğimiz olmaya devam edecek. Bu konuda savunma sanayi sektöründen daha fazla gayret ve sonuç beklediğimi biliyorsunuz.

"GÜÇLÜ DESTEĞİMİ SÜRDÜRECEĞİM"

Geldiğimiz seviye önemlidir ama yeterli değildir. Çok daha ileri seviyelere ulaşmak için sektörü daha çok çalışmaya, ürün ortaya koymaya, küresel başarılar sergilemeye davet ediyorum. Cumhurbaşkanı olarak savunma sektörüne bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en güçlü destek vermeyi sürdüreceğim.

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Yatırım bedeli 750 milyonu geçen bu tesislerimiz inşallah TUSAŞ ve savunma sanayimize güç katacaktır. Üretime başlayan firmalarınızı yatırımların hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tüm bu yatırımları ülkemize kazandıran kurum ve firmalarımızı, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyor, sizleri bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyorum."