Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pakistanlı kardeşlerimiz de batı ülkeleri yerine Türkiye'yi tercih etmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'da Türkiye-Pakistan İş Forumu'nda konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

"Türkiye özel sektörü ile dünyanın en büyük 20 ekonjomisi içindedir" diyen Başkan Erdoğan, Pakistan ile ticaretin daha da artacağını söyledi. Pakistan'ın Türkiye'nin geleceğine güvenmesini isteyen Erdoğan, iki ülkenin ticari ilişkileri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN HEDEFİ AÇIKLADI

Başkan Erdoğan Pakistan'daki konuşmasında ticari ilişkilerin gelişmesi konusunda konuştu. Erdoğan, "İş Formu münasebetiyle kurduğunuz ve kuracağınız irtibatlar inşallah yeni ortaklıkların kapısını aralayacaklar. Pakistan ile ticari ve ekonomi bağlarımızı siyasi bağlarımızın seviyesine çıkarmak istiyoruz. Son yıllarda artan ticaret ve yatırımlara rağmen potansiyelimizin bir hayli gerisindeyiz. Toplam nüfusları 300 milyonu bulan Türkiye ile Pakistan'ın ticaretinin 804 milyon dolarda kalmasını yakıştıramıyorum. İkili ticaretimizi önce süratle 1 milyar doların üzerine çıkarmalı ve sonrasında 5 milyar dolar hedefimize taşımalıyız" ifadelerini kullandı.

PAKİSTAN'A SAĞLIK ÇAĞRISI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Görüyorum da Pakistanlı kardeşlerimiz tedavi için batı ülkelerini tercih ediyor. Bu alışkanlığı değiştirmeliyiz. Şehir hastaneleri ile yaptığımız atılım Avrupa'dan on binlerce insanın sağlıkta bizi tercih etmesini sağladı. Pakistanlı kardeşlerimiz de batı ülkeleri yerine Türkiye'yi tercih etmeli" şeklinde konuştu.

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