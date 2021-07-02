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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sakaryamıza bin yataklı bir şehir hastanesini kazandırıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da Yapımı Tamamlanan Projelerin Resmi Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Onlar istese de istemese de Türkiye, istiklalini ve istikbalini güvence altına alacak adımları atacak ve hedeflerine mutlaka ulaşacaktır" dedi. Erdoğan, "Bir müjde veriyorum size. İnşallah çok yakında Sakaryamıza da bin yataklı bir şehir hastanesini kazandırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sakaryamıza bin yataklı bir şehir hastanesini kazandırıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya’da Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Akçay Barajı Alternatif İçme Suyu ve Hidroelektrik Santrali, Karasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine katıldı.

"Ülkemizi savunma sanayisinde marka haline getirmeyi başardık"

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Birileri savunma sanayisinde atılan her adımı engellemek için her türlü yalanı, iftirayı kullanmaktan çekinmiyorsa da ülkemizi bu alanda marka haline getirmeyi başardık. Onlar istese de istemese de Türkiye, istiklalini ve istikbalini güvence altına alacak adımları atacak ve hedeflerine mutlaka ulaşacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

  • "Biz 19 yıldır bu ülkede eserlerimizle hizmetlerimizle yatırımlarımızla konuşuyoruz. Hiç kimsenin kökenine, inancına, meşrebine bakmadan 84 milyonun tamamını layık oldukları hizmetlere kavuşturmak için çalıştık, çalışıyoruz. Hiçbir yerden sinyal almadan, sırtımızı başka herhangi bir odağa dayamadan ülkemizi bugünlere getirdik, inşallah daha iyi yerlere de taşıyacağız."

Sakarya'ya bin yataklı şehir hastanesi müjdesi

Aşılama çalışmalarının hızla devam ettiğini yakında yerli aşının da devreye alınacağını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

  • "Bugün Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri dahi şu aşılar var ya aşılar, bu aşıları ücretle yapıyorlar. 50 sterlin, 100 avro. Bu şekilde para alarak yapıyorlar. Gelişmiş ülkeler bile salgının yol açtığı sorunlar karşısında çaresiz kalırken, biz Türkiye'yi sağlıktan gıda ve kamu güvenliğine kadar her alanda en ileriye taşıdık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok yakında Sakarya'ya da bin yataklı bir şehir hastanesinin kazandırılacağı müjdesini vererek, "İhalesi tamamlandı, inşallah yakında yapımına başlıyoruz. Şehir hastanesiyle birlikte 100 yataklı acil durum hastanesi de inşa ediyoruz" diye konuştu.

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