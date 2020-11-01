Cumhurbaşkanı Erdoğan: Samsun-Sivas arasındaki demiryolu seyahat süresini 5 saat 45 dakikaya düştü

Minyatür bomba testi başarıyla geçti

Milli Savunma Bakanlığı, Minyatür Bomba Projesi kapsamında 401'inci Test Filo Komutanlığı tarafından sert satıhlara yönelik delici başlık ile yapılan taarruz test atışının başarıyla icra edildiğini açıkladı.