Cumhurbaşkanı Erdoğan: Samsun-Sivas arasındaki demiryolu seyahat süresini 5 saat 45 dakikaya düştü

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun - Sivas Demiryolu Hattı Modernizasyonun Tamamlanması Töreni'nde konuşuyor. https://t.co/tlQkKKqwQq
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun - Sivas Demiryolu Hattı Modernizasyonun Tamamlanması Töreni'nde konuşuyor. https://t.co/tlQkKKqwQq— Yeni Şafak (@yenisafak) November 1, 2020
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun - Sivas Demiryolu Hattı Modernizasyonun Tamamlanması Töreni'nde konuştu.
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun - Sivas Demiryolu Hattı Modernizasyonun Tamamlanması Töreni'nde konuşuyor. https://t.co/tlQkKKqwQq
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun - Sivas Demiryolu Hattı Modernizasyonun Tamamlanması Töreni'nde konuşuyor. https://t.co/tlQkKKqwQq— Yeni Şafak (@yenisafak) November 1, 2020