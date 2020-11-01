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Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun-Sivas arasındaki demiryolu seyahat süresini 5 saat 45 dakikaya düştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Samsun-Sivas arasındaki demiryolu seyahat süresini 5 saat 45 dakikaya düştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Samsun-Sivas arasındaki demiryolu seyahat süresini 5 saat 45 dakikaya düştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun - Sivas Demiryolu Hattı Modernizasyonun Tamamlanması Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Samsun-Sivas arasındaki demiryolu seyahat süresini 5 saat 45 dakikaya düştü" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun - Sivas Demiryolu Hattı Modernizasyonun Tamamlanması Töreni'nde konuştu.


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