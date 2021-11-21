Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan söz vermişti Türkiyenin en küçük ilçesi doğalgaza kavuştu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan söz vermişti: Türkiye’nin en küçük ilçesi doğalgaza kavuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırıkkale’nin Delice ilçesine 5 Şubat 2020 günü yaptığı ziyaret sırasında Türkiye’nin en küçük ilçesi olan Çelebi’ye doğal gaz ulaştırılacağı sözünü vermişti. Yaklaşık 2 yıl sonra çalışmalarının tamamlanmasıyla ilçeye doğal gaz getirildi. Yaklaşık bin nüfuslu ilçenin yüzde 80’ni doğal kullanmaya başladı. İlçede yaşayan vatandaşlar ise en çok soba ve kömür derdinden kurtulmanın mutluluğunu yaşıyor.

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Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan söz vermişti: Türkiye’nin en küçük ilçesi doğalgaza kavuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı ziyarette sözünü verdiği doğal gaz, Türkiye’nin en küçük ilçesi Çelebi ilçesine kavuşturuldu.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, İl Başkanı Mustafa Kaplan, İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara ve beraberindeki heyet, Erdemir ailesini ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu. AK Parti Milletvekili Ramazan Can, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Delice, Keskin, Çerikli ve Çelebi ilçelerine verdiği doğal gaz sözünün yerine getirdiğini belirtti.

İHA

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"Cumhurbaşkanımızın sözü yerde kalmadı"

Kırıkkale halkı adına Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini ileten Can, "Cumhurbaşkanımıza Kırıkkale ve Çelebi halkına temsilen teşekkür ediyoruz. ’Kader gayrete aşıktır’ diye de bir söz vardır. Belediye başkanımızın gayretleri, takipleri bugün meyvesini verdi. Bu manada il başkanımız da bu konuyu gece gündüz dile getirdi ve takip etti. Doğal gaz çok önemli, bu teyzeciğim burada kova kaldırıyor, kömür tozu, zaten yaşlı doğal gazın gelmesi bu manada özellikle ablalarımız teyzelerimiz için bir velinimet. İkincisi, yatırımcı anlamında doğal gazın gelmesiyle Çelebi’nin çehresi değişecek. Buraya süt fabrikası tesisleri kurdu Adalet Bakanlığı cezaevleri işletecek. Burada tarımcılık ve hayvancılık gelişiyor ve doğal gaz ile birlikte ciddi yatırımcı çekecek. Bu manada da takip ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın sözü yerde kalmadı, sözü yerine geldi" dedi.

İHA

"Vatandaşlarım şu anda doğal gaz kullanmaya başladı"

İlçende yüzde 80’inin doğal gaz kullanmaya başladığını dile getiren Çelebi Belediye Başkanı Yaşar Erdemir, "Cumhurbaşkanımız ilçemize doğal gaz sözünü vermişti. Bugün de doğal gazımızı ilçemize getirdik. Kendilerine ilçem adına teşekkür ediyorum. Burada emeği geçen başta Milletvekilimiz Ramazan Can, İl Başkanımız, Yunus valim, teşekkür etmek istiyorum, emekleri var. Allah razı olsun, bizlere destek verdiler. Şuanda doğal gazımızı yaktık. Vatandaşlarımızda şuanda doğal gaz kullanmaya başladı. İlçemizin yüzde 80’ine doğal gazı vermiş durumdayız. İnşallah 2020 senesinin Mayıs ayında da ilçemizin tamamını doğal gaza kavuşturacağız" diye konuştu.


"Şimdi basıyoruz, düğmeye çayımızı koyuyoruz"

Soba ve kömür derdinden kurtulduklarını dile getiren Gülişar Erdemir (60) isimli vatandaş, "Doğal gazımız geldi çok şükür. Önceden soba yakıyorduk, kömürle, kovayla uğraşıyorduk çok zor şartlar altında. Cumhurbaşkanımıza buradan çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, sözünü verdi. İl Başkanımızdan, milletvekilimizden, Allah bin kere razı olsun. Şimdi basıyoruz düğmeye çayımızı koyuyoruz. Yemeğimizi üstüne koyuyoruz. Önceden tüp biter, yemek ocakta kalırdı. Misafirin gelir, tüpün biter, kalırsın. Çok şükür Çelebi ilçesinin hayalinde olmayan bir şey gerçekleşti. Allah’a bin şükür. Şu anda evimiz ısınıyor. 30 derecede, evimizin her tarafı sıcak" şeklinde konuştu.
Erdoğan söz vermişti

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