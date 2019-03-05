Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ konutlarının tanıtımında konuşuyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ konutlarının tanıtımında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Kasımpaşa'da TOKİ Sosyal Konutları tanıtım töreninde konuşuyor...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'da TOKİ 53 Bin 626 Sosyal Konut ve 130 Tesisin Açılışı ile 50 Bin Yeni Sosyal Konutun Tanıtım Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;
Kasımpaşa bugün coşkusuyla bir başka.

1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını sizlerin desteğiyle aldık.

Haliç bataklığı demek, CHP bataklığı demektir.

İstanbul'da çöp dağlarını biz kaldırdık. Şu anda İstanbul'da 6,5 milyon eve doğal gaz ulaştırdık.
Arıtma tesisleriyle Haliç'in kirlenmesini önledik. Haliç'te şu an balık tutuluyor.

Ayrıntılar geliyor...

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