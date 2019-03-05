Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ konutlarının tanıtımında konuşuyor

Ekonomi

Yarı fiyatına satılık 26 bin araç

Araç kiralama sektörünün önde gelen isimlerinden Fleetcorp’un iflasının ardından, 26 bin aracı İstanbul İcra Müdürlüğü tarafından satılığa çıkarıldı. Üst sınıftan alt sınıfa kadar bir çok araca sahip olan firmanın araçları her kesimden alıcıya hitap ederken, fiyatlar ise piyasanın yarı fiyatına kadar iniyor.