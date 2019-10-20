Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan Trt World Forumdan Dünyaya Seslendi
DÜNYA EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trt World Forum’dan Dünyaya Seslendi

İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek TRT World Forum kapılarını misafirlerine açmaya hazır.

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TRT WORD
TRT WORD

Yoğun bir hazırlık döneminin ardından dünyanın farklı coğrafyalarından küresel düşünce liderlerini bir araya getiren TRT World Forum’da “Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar” başlığı altında birçok önemli konuya değinilecek.

Üçüncüsü düzenlenecek olan TRT World Forum bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, onur konuğu olarak katılacağı TRT World Forum’da “Küreselleşmenin Krizi:Müesses Nizamı Yeniden Değerlendirmek” başlıklı bir konuşma yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasında, ABD ile yapılan Suriye anlaşmasına da değinmesi bekleniyor.

"Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" ana temasıyla gerçekleşecek ve iki gün sürecek Forum’da, dünyanın çeşitli bölgelerinden üst düzey entelektüel, politika yapıcı, aktivist, gazeteci ve konularında uzman isimler yer alacak.

Küresel siyaset ve insani meselelerin tartışıldığı uluslararası bir tartışma platformu olarak tanımlanan TRT World Forum bu yıl, aşırı-sağ terör, popülizmin ve milliyetçiliğin yükselişi, ticaret savaşları, Avrupa Birliği’nin geleceği ve yükselen güçlerin iş birliği gibi tüm dünyayı ilgilendiren siyasi, ekonomik ve sosyal konuları tartışıyor olacak.

Dünya, Suriye'yi TRT World Forumdan takip edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TRT World Forum’un açılışında gerçekleştireceği konuşmada sıcak gündem maddesi olan Suriye ve Türkiye ile ABD arasında varılan Beştepe Mutabakatına ilişkin açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Mutabakat sonucunda Barış Pınarı Harekâtı’na verilen 120 saatlik aranın ardından, sahada beklenen gelişmelere de değinecek olan Erdoğan’ın Türkiye’nin sıradaki hamlelerine dair ipuçları verip vermeyeceği ise merak konusu.

Dünya çapında önemli isimler

TRT World Forum 2 gün boyunca; Pakatan Harapan Koalisyonu ve Malezya’daki Halkın Adaleti Partisi’nin lideri, reformist siyasetçi Anwar İbrahim, Avrupa’nın en genç başbakanı ünvanını alan ve inovasyon konusunda dünyanın önde gelen isimleri arasında yer alan Finlandiya Eski Başbakanı Esko Aho, Pakistan Dışişleri Bakanı Shah Mahmood Qureshi, İngiliz Hükümeti’ndeki ilk Müslüman bakan olan ve 2014 Ağustos’unda İngiliz Hükümeti’nin Gazze politikasının “ahlaki olarak savunulamaz” olduğu gerekçesiyle Bakanlık görevinden istifa eden Sayeeda Warsi ve Hong Kong Eski Baş Yöneticisi Leung Chun-ying gibi dünyanın farklı bölgelerinden, farklı bakış açılarına sahip birçok değerli ismi ağırlayacak.

Tüm dünyayı ilgilendiren siyasi, ekonomik ve sosyal konuların tartışılacak oturumların başlıkları ise şöyle; Küreselleşen Dünyada Kimlik Politikaları, Yükselen Güçler İçin Yeni Ufuklar: Rekabet mi İş Birliği mi?, Ateş Hattında NATO: Yeni Güvenlik Tehditleri, Terörün Yeni Yüzü: Aşırı Sağ, Kapsayıcı Büyüme: İnsani Diplomasiyi Yeniden Düşünmek, Orta Doğu’da Değişen Dengeler ve Bölgesel İş Birliği, Cemal Kaşıkçı Cinayeti: Bölgesel Jeopolitiğin Bir Yansıması mı?, Güçlü Yönetmek: Mülteci Krizi ve Avrupa, Avrupa Birliği İçin Sonun Başlangıcı mı?.

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