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Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜBİTAK desteği ile üretilen yerli ve elektrikli ekskavatörü kullandı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜBİTAK desteği ile üretilen yerli ve elektrikli ekskavatörü kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜBİTAK desteği ile üretilen yerli ve elektrikli ekskavatörü kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze'deki TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezi açılış törenine katıldı. Erdoğan burada, bir firma tarafından üretilen yerli ve elektrikli Eekskavatörü ilk kez kullandı. Elektrikli ekskavatörü kullandıktan sonra basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Satışları hızlandırmamız lazım. Gerek içeride, gerek dışarıda bundan sonra bu işin pazarlamasına varım" dedi.

Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi programlara katılmak üzere Kocaeli’ye geldi. Erdoğan ilk olarak TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezi’nde, yerli üretim olan dünyanın ilk lastikli, elektrikli ekskavatörünü inceledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra elektrikli ekskavatörü kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, eski başbakanlardan ve eski meclis başkanı AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın eşlik etti.

Türkiye’nin elektrikli aracı
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Türkiye’nin elektrikli aracı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın test ettiği ekskavatör hem tamamen yerli hem de elektrikli. Hicon7W ekskavatör da kullanılan 'Güvenli Çevre Sistemi' ise alanında bir ilk.

"Bu işin pazarlamasına varım"

Elektrikli ekskavatörü kullandıktan sonra basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Satışları hızlandırmamız lazım. Gerek içeride, gerek dışarıda bundan sonra bu işin pazarlamasına varım” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekilere firma yetkilisi Hakan Telışık tarafından bilgi verildi. Elektrikli olmasının bir çok avantajı olduğunu ifade eden Telışık, şunları söyledi:

  • “7 ton ağırlığında. Yaklaşık 600 kilo civarında pil paketi var. Yerli olarak geliştirdik. Antalya’da uzman yerli bir firma tercih ettik. Pil paketi yüksel voltaj ile çalışıyor. Makinenin çalışmasını sağlayan tüm yazılımlar yerli. 2016 yılında bu projeye başladık. 2018 yılına geldiğimizde dünyanın başka bir yere gittiğini gördük. Makineyi dizelden elektriğe çevirmeye karar verdik. İki tane uluslararası tasarım ödülü kazandı. 8 saat tam şarjda kullanılabiliyor. 3.5 saatte normal, 1.5 hızlı şarjda şarj edilebilecek. Şehir içindeki hızı 30 kilometre."


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