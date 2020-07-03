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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye salgınla mücadeleden alnımızın akıyla çıktık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı. Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, koronavirüs salgınında Türkiye'nin verdiği mücadeleden alnının akıyla çıktığını vurgulayarak, "Salgınla iki sektörün önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Biri sağlık, diğeri gıda ve tarımdır. Her iki alanda da girdiğimiz imtihandan alnımızın akıyla çıktık" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı. Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Ülkemizde son yıllarda hayata geçirdiğimiz pek çok dev projenin fikir babası olan Abdülhamid Han, Konya Ovası sulamasının da temellerini atan kişidir." dedi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl sonunda su tutmaya başlayacak Bozkır ve Avşar barajları sayesinde Toroslar'dan getirdiğimiz suyu ovamızda en verimli şekilde kullanma imkanına kavuşacağız." diye konuştu.

Erdoğan, "Ülkemizin tarım potansiyelini sonuna kadar değerlendirmekte kararlıyız. Konya'ya ilave olarak diğer illerimizde de 15,5 milyon dekar arazinin sulanmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye kendi ihtiyacını karşılamanın ötesinde üretim gücüne sahip bir ülkedir"

Salgın dönemiyle ilgili Erdoğan, "Pek çok ülkede raflar boş kalırken temel ihtiyaçlar karşılanamazken ülkemizde hiçbir sıkıntı ile karşılaşmadık, çünkü Türkiye kendi ihtiyacını karşılamanın ötesinde üretim gücüne sahip bir ülkedir." diye konuştu. Erdoğan: "Yaşadığımız tecrübe, bize tarım sektöründeki projelerimize çok daha sıkı sarılmamız gerektiğini göstermiştir." dedi.

Erdoğan, "Salgınla iki sektörün önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Biri sağlık, diğeri gıda ve tarımdır. Her iki alanda da girdiğimiz imtihandan alnımızın akıyla çıktık." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Gençlerimizin ve kadınlarımızın tarım sektöründe daha etkin olmaları için özel destek programları geliştirdik." dedi.

"Yeni dönemin parlayacak yıldızı olarak Türkiye gösteriliyor"

Yeni dönemin parlayacak yıldızı olarak Türkiye'nin gösterildiğini belirten Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Büyüyen ve güçlenen Türkiye, kendisiyle birlikte tüm dostlarının, kardeşlerinin, mazlumların da umudu olarak yoluna devam edecektir. Türkiye'nin 81 vilayeti ve 83 milyon vatandaşı ele ele verip ülkemizi en kısa sürede inşallah 2023 hedeflerine ulaştıracağız."

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