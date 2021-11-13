Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkkan tepkisi: Küfrü olgunlukla karşılayanları milletimiz sokağa çıkamaz hale getirecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni'ninin ardından Biga Belediye Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biga'da toplu açılış töreninde konuşuyor. https://t.co/KM0syd56sv — Yeni Şafak (@yenisafak) November 13, 2021

Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

"Siyasi hayatımda Biga bir başkadır. Biga'nın meydanıda buraya ilk geldiğimde karşımda sadece 10 kişi vardı. Vehbi ağabeyimizle yola çıkmıştık. Bir mali müşavir Rıdvan kardeşimle beraberdik. Ama şimdi hamdolsun onbinler var. Nereden nereye.

Biga eskiden beri önemli ve stratejik bir yerleşim merkezi olarak ülkesine hizmet etmiştir.

Biga'dan tüm Çanakkale'deki kardeşlerime de selamlarımı yolluyorum.

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Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. İşte biz eserlerle konuşuyoruz. Sağlıkta Çan devlet hastanemizi, aile ve toplum sağlığı merkezlerini bugün hizmete açıyoruz. Çanakkale karasal sayısal yayın kulesinin açılışını yapıyoruz. Kıyı emniyetimize 2 adet 90 tonluk römorkörü bugün hizmete veriyoruz.

Osmanlı döneminde Rumeli ve Batı Anadolu'ya giden tüm kuvvetler Biga'da toplanıp buradan yola çıkardı. Donanmanın seferlerine katılan birliklerin toplanma yeri de Biga idi. Bunun için Biga eskiden beri önemli ve stratejik bir yerleşim yeri olarak bölgesine ve milletine hizmet etmiştir. Biz de Çanakkale Köprüsü'nün son tabliyesini yerleştirme vesilesini Biga'da taçlandırmak istedik.

Biga'da gerçekleştirdiğimiz eserlerin resmi açılışını yaparak Çanakkale'mizin aydınlık geleceğine yeni kapılar açıyoruz.

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Biz eserlerle konuşuyoruz. 72 milyon lira yatırım bedeli olan Çanakkale Karasal Sayısal Yayın Kulesi'nin açılışını yapıyoruz. Ayvacık ve Ezine ilçelerimizde 151 milyon liralık yatırımla 239 afet konutu ile alt yapı tesislerinin açılışlarını buradan gerçekleştiriyoruz. Kurumlarımıza ait hizmet binaları ile tamamlanan diğer eserlerin de resmi açılışlarını buradan yapıyoruz. Millet olarak 19. yüzyılın ilk çeyreğinde çok büyük kayıplar vermenin yanında çok büyük zaferler de kazandık. Milli mücadelemizi başarıyla sonuçlandırdık.

Üzerimize gelen hayasız akınlar hala durmadı. Bir asır önce tüm güçleri ile Çanakkale'ye dayananların içlerindeki heves hala sönmemiştir. Anadolu'nin bin yıllık vatanımız olmasını hazmedemeyenlerin milletimize olan kini bitmemiştir. Hamdolsun bizim mücadele azmimiz dipdiridir. Bu ülke ve bu millete pranga vuracaklarını sananları zelil eden kahramanların soyunun tükenmeyeceğini göstermeyi sürdüreceğiz. Mehmetçik ifadesine ismini veren Bigalı Mehmet Çavuş'un gösterdiği kahramanlığı unutmadık. Mehmet Çavuş silahı ile küreği ile yerde bulduğu taşla eline ne geçerse onunla düşmanı durdurmuş ağır zayiyatlar verdirmiş ve geri çekilmeye zorlamıştı.

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KANAL İSTANBUL MESAJI

Muhalefet bize Kanal İstanbul'u yaptırmayacakmış. Bunu büyükelçilere de söylüyorlar. Siz ne kadar zavallısınız. Sizin bir dikili ağacınız yok.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

2022'nin 18 Mart'ına ulaşmadan Çanakkale Körpüsü'nü açacağız. Şimdi 6 dakikada bu köprüden karşıdan karşıya geçeceğiz. Medeniyet budur, lafla olmuyor. Utanmadan sıkılmadan bu köprüyü kullanırlar. Zaten biz bize hakaret edene de etmeyene de bu hizmeti veriyoruz.

Türkiye'nin gelişmemesini yabancıların istememesini anlarız. Ama bu ülkenin ekmeğini yiyenlerin böyle davranmasını kabullenemeyiz. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliyesini yerleştirdik, vidalarını sıktık. Bunların da vidalarını sıkacağız. Bu gayretle 2023'ün Haziran'ına hazır olacağız.

ERKEN SEÇİM MESAJI

Şimdi bir tutturmuşlar erken seçim. Yahu sizden bir şey olmaz. Yatişemediğiniz üzüme koruk diyorsunuz. Siz koruk üzümden anlarsınız ona devam edin.

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Bizim icraatlerimizin ulaştığı yere bunların hayalleri ulaşamaz. Şehir hastanelerini bunların akılları almıyor.

Şehir hastaneleri koronavirüs sürecinde hayatlarımızı kurtardı.

Çanakkale Köprüsü'nü engelleyemeyince içlerindeki kini Kanal İstanbul'a yönlendirdiler.

Ülkemizin gündemine hangi büyük proje geldiyse bunlar karşı çıktı. Bu CHP, bu İP, bu HDP bunların hepsi terör örgütü yandaşıdır. Bunlar onlarla yürüyor. Biz de MHP ile yolumuza devam ediyoruz. Biz vatanını sevenlerle birlikteyiz.

Sınır ötesinden kaynaklanan tehditleri önlemek için ne yaptıysak karşı çıktılar. HAngi mücadeleye girişilmişse karşı çıkmışlardı. Dünyada kendisini böyle aşağlık duruma düşüren başka muhalefet örneği yoktur. Tüm FETÖ'cü hainlerin MİT tırları kumpasıyla bugün yatırımcılara yapılan muamale aynı zihniyettir. Ne yaparlarsa yapsınlar büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına engel olmayacaklar.

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TÜRKKAN'A KÜFÜR TEPKİSİ

Şehitlerine, şehit yakınlarına küfretmeyi olgunlukla karşılayanlara milletimiz sandıkta hesabını sandıkta sormakla kalmayıp sokağa çıkamaz hale getirecek. Küfür karşısında sesleri çıkmıyorsa ortada ya pazarlık var ya gaflet sınırını aşan vahim bir durum var. O yumrukları millete değil, gücünüz yetiyorsa bize sallayın.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİ ARASINA GİRECEĞİZ"

Karadeniz’deki doğal gaz çıktığı andan itibaren vatandaşımızın menfaatini de burada ayrıca gözeteceğiz. Akdeniz ve Ege’deki çıkarlarımızı da sonuna kadar koruyacağız, Kanal İstanbul’u da inşa edeceğiz. Önümüze kurulan tuzakları birer birer bozup dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına gireceğiz. Savunma sanayiinde kendimizi ve dostlarımızı dışa bağımlılıktan kurtaracağız. Ülkemizi hedeflerine ulaştırmak için her alanda çalışmayı sürdüreceğiz.

"19 baraj ve 8 gölet inşa ettik"





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Değerli kardeşlerim karşınızda iktidara geldiğimizde ne söz vermişse hepsini fazlasıyla yapmış bir siyasetçi olarak bulunuyorum. Yatırımlar yaptık, milletimiz için. İnşallah köprümüzü ve otoyolumuzu önümüzdeki yıl açıyoruz. Gelibolu-Eceabat yolunu önümüzdeki yıl açıyoruz. Çanakkale Limanı'nın üst yapı çalışmalarını yaptık. Tarım ve ormanda Çanakkale'ye 19 baraj ve 8 gölet inşa ettik. 5 baraj ve 3 gölet daha yapıyoruz."





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