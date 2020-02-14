Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dut pekmezi tavsiyesi satışları arttırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Corona virüsüne karşı vücudun direncini artırmak için için her gün dut pekmezi içtiğini söylemesinin ardından dut pekmezi satışları arttı.

Sektörün en büyük dut pekmezi üreticilerinden Seyidoğlu Gıda Genel Müdürü Mehmet Göksu, “Cumhurbaşkanınımızın açıklaması sonrası dut pekmezine karşı aşırı bir talep oluştu. Market zincirleri ve gıda satış noktaları taleplerini iki katına çıkardı. Talebi karşılamak için ek üretim planlaması yaptık” diye konuştu.

Seyidoğlu dut pekmezi.

Göksu: En Kaliteli Dut Pekmezi Malatya dutlarından üretiliyor

Özellikle kış aylarında tüketilen dut pekmezine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması sonrası daha fazla ilgi oluştuğunu ifade eden Genel Müdür Göksu, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Faydaları saymakla bitmeyen dut pekmezinin tüketilmesi ve tanıtılması anlamında yapılan açıklamayı çok olumlu bulduk. Özellikle çocukların sağlıklı doğal besinler tüketmesi vücut gelişimleri açısından büyük önem taşıyor. Türkiye’nin tamamından market zincirleri son günlerde dut pekmezi taleplerini artırdı. Planlananın iki katı şatış grafiğine ulaştık. Ek üretim ve tedarik çalışmasıyla talebi karşıladık.”

Malatyanın dutları aroması ve kalitesiyle en kaliteli dut pekmezlerini üretiyorlar.

En kaliteli dut pekmezi Malatya dutlarından üretilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması sonrası Erzurum, Adıyaman, Malatya gibi illerden dut pekmezinin kendilerine ait olduğu açıklamaları geldiğini ifade eden Göksu, açıklamasını şu şekilde yürüttü:

“Biz firma olarak pekmez üretiminde özellikle Malatya’da üretilen dutları tercih ediyoruz. Malatyanın dutları aroması ve kalitesiyle en kaliteli dut pekmezlerinin üretiminde kullanılmaktadır. Dut her yörede yetişmektedir fakat en makbulu Malatya’nın hasatıdır.”

Dut pekmezinin tarihten günümüze kış aylarındfa soğuk havalarda hastalıklara karşı korunmak için tüketildiğini ifade eden Göksu, “Aç karna sabahları içilecek bir kaşık dut pekmezi vücut direncini artırmada ve salgın hastalıklara karşı doğal bir korunma yöntemidir” diye konuştu.