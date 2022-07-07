Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğanın imzası ile görevden alma ve atama kararları
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile görevden alma ve atama kararları

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile ilgili Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğanın imzası ile görevden alma ve atama kararları
Foto/arşiv

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Türker Gürsoy, ikinci başkanı Ali Gürsoy ve üye Ender Şenol görevden alındı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığına Mehmet Akif Eroğlu, İkinci başkanlığa Davut Menteş, üyeliklere ise Yusuf Dinç ve Mahmut Güngör atandı.

Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'inci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

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