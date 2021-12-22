Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğanın imzası ile yayımlandı İki bölge için yeni karar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı: İki bölge için yeni karar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Konya'nın Akören ve Bozkır ilçesi sınırları içinde yer alan bölge "Mavi Boğaz Tabiat Parkı" olarak belirlenirken, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki "Kara Ada Mevkii Doğal Sit Alanı" ise kesin korunacak hassas alan ilan edildi.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğanın imzası ile yayımlandı: İki bölge için yeni karar
Mavi Boğaz Kanyonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Konya'nın Akören ve Bozkır ilçesi sınırları içinde yer alan bölge "Mavi Boğaz Tabiat Parkı" olarak belirlendi.

Mavi Boğaz Kanyonu olarak bilinen ve eşsiz doğa güzelliğine sahip bölgenin tabiat parkı olarak belirlenen alanın büyüklüğü 530 hektardan oluşuyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi sınırları içerisinde bulunan "Kara Ada Mevkii Doğal Sit Alanı" da koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

Kararda, kesin korunacak hassas alanın krokisi ile coğrafi sınır ve koordinatlarına ilişkin bilgiler de yer aldı.

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