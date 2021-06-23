Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğanın imzasıyla yayımlandı Üç bakanlıkta çok sayıda atama
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı: Üç bakanlıkta çok sayıda atama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğanın imzasıyla yayımlandı: Üç bakanlıkta çok sayıda atama
Foto/arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren 39 iş müfettiş yardımcısı atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Başmüfettişliğine, Vergi Müfettişi Erkan Bozkurt'un ataması yapılırken, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren 318 vergi müfettiş yardımcısının da vergi müfettişi olarak atanması kararlaştırıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe Müfettiş Selman Fındıklı, Müfettişliğe ise yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcısı Nihat Özen getirildi.

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de
EKONOMİ
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de

CHP’li Torbalı Belediyesi'ne skandal atama: Milletvekili Yıldız’ın avukat olmayan kızı hukuk işleri müdürü oldu
GÜNDEM
CHP’li Torbalı Belediyesi'ne skandal atama: Milletvekili Yıldız’ın avukat olmayan kızı hukuk işleri müdürü oldu
Abone Ol Google News
Diyarbakırda olmaz denilen güzellik

'Diyarbakır'da olmaz' denilen güzellik

​Yeni cazibe merkezi oldu, göz kamaştırıyor.
Zehir tacirlerine geçit yok

Zehir tacirlerine geçit yok

Mersin Limanı'nda 463 kilogram kokain ele geçirildi.
Polis noktasınadalıp dehşet saçtı

Polis noktasına
dalıp dehşet saçtı

​Kazada ikisi polis dört kişi yaralandı.
Enişte-kayınço vurgunu

Enişte-kayınço vurgunu

​Günde 4 reklam izlettiren saadet zinciri yakayı ele verdi.
Terör örgütü<br>DEAŞ'a operasyon

Terör örgütü
DEAŞ'a operasyon

​İstanbul merkezli operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.
Türkiye'yi<br>çok özledik

Türkiye'yi
çok özledik

​Yasak kalktı turist akını başladı.

Şef Ömür Akkor'dan Türkiye'nin Gastronomi Atlası.
Avlanma kısıtlanacak

Avlanma kısıtlanacak

​Oksijen cihazları denize bırakıldı.
Aşıda yeni dönem TURCOVAC

Aşıda yeni dönem TURCOVAC

​Türkiye, Kovid-19 ile mücadelede yerli aşıyı kullanmaya çok yaklaştı.
Suikast ve katliamlar yılı

Suikast ve katliamlar yılı

​Doksanlı yıllar bir kaos ise 1993 bunun en görünen yüzü.
Yıkımda gazeteciyi dövdüler

Yıkımda gazeteciyi dövdüler

Lütfü Türkkan'ın adamları İHA muhabirini hastanelik etti.
Sokak ihalesi HDP’ye kaldı

Sokak ihalesi HDP’ye kaldı

PKK, İzmir'deki saldırı ve kapatma davasını provokasyona çevirecek.
Bu fırsatlar yatırımcıyı cezbeder

Bu fırsatlar yatırımcıyı cezbeder

​Pandemi sonrasında küresel doğrudan yatırımı çekecek strateji.
Kanlı bir prova ve tertip

Kanlı bir prova ve tertip

​O saldırının önü arkası araştırılsın.
Karşıma çıkarsan fena yaparım

Karşıma çıkarsan fena yaparım

​Sezgin Baran Korkmaz, iki arkadaşı birbirine düşürdü.
Kırmızı listeye derin çizik

Kırmızı listeye derin çizik

​PKK'lı Ulaş Dersim öldürüldü.
Akıl sağlığı araştırılsın

Akıl sağlığı araştırılsın

​Cumhuriyetçilerden Biden'a bilişsel test yaptırma çağrısı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.